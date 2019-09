Di:

Caro Inchiostro di Puglia,

come tanti anche io, spesso e volentieri, mi ritrovo a leggere i tuoi post ed inevitabilmente la mia mente ritorna a 10 anni fa.

Già, quando come tanti partivo per rendere il mio futuro più prezioso.

Da San Giovanni Rotondo (FG) sono partita per Firenze, per poi fare esperienza all’estero, precisamente ad Amsterdam. Due città piene di bellezze senza eguali, ma ogni volta la stessa sensazione. Ero pur sempre un ospite.

Ospite di quelle strade, ospite di quella gente, io ero ovunque ma il mio cuore era rimasto qui, nella mia terra, in quella camera vuota che sapeva che prima o poi sarei tornata per lasciarla nuovamente in un maledetto disordine.

Ho avuto il coraggio di tornare e dare una seconda possibilità alla mia terra. Dopotutto siamo noi il suo futuro e non possiamo abbandonarla.

Da 4 anni sono titolare del mio piccolo Atelier, il mio sogno da sempre. Creo gioielli e (nonostante le tante difficoltà) sto investendo tutte le mie forze per poter creare una realtà nuova nel posto in cui sono nata.

Ci lamentiamo spesso delle cose che non vanno, della gente che non apprezza e che spesso è pronta solo a criticare. Ma io non ascolto sono troppo concentrata sul mio obiettivo.

In un post che hai pubblicato nei giorni scorsi leggevo di una ragazza di queste parti, dei suoi dubbi e delle sue mille domande, che riesco a comprendere e a cui vorrei rispondere. Non lo so ancora “com funzion qua il fatto” ma so che “l’amma fa funzionà”.

Abbiamo il diritto di partire, di fare esperienze che siano al “norde o da do maz (all’estero)”, come direbbe mia nonna, ma abbiamo anche il diritto di tornare e di provare a far crescere la nostra terra, di poter vivere e far vivere del nostro sapere.

Abbiamo il diritto di partire ma anche la possibilità di tornare.

Quindi mò partite, ma mi raccomando, auguro a tanti la santa venuta (tornate presto).

Un abbraccio

Maddalena

Fonte inchiostro di puglia