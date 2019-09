Francesco Boccia, biscegliese, sarà ministro per gli Affari regionali

Di:

Francesco Boccia, di Bisceglie, è ministro nel governo Conte-bis. Fra le indiscrezioni sui ruoli di governo di Stato Quotidiano, era stato inserito nella rosa dei possibili sottosegretari con Bordo e Bellanova, nominata ministro per l’Agricoltura.

Boccia sarà ministro per gli Affari regionali e autonomie.

Nato a Bisceglie, sposato con Nunzia De Girolamo, ex deputata di Fi, Boccia è un docente universitario specializzato in economia, tanto che nella scorsa legislatura è stato il presidente della commissione bilancio della Camera.

Dopo essere stato assessore all’economia a Bari, nel 2008 è entrato in Parlamento nel Pd. Anche per la sua provenienza, è considerato molto vicino alla corrente che fa capo al governatore della Puglia Michele Emiliano. Deputato in più legislature, componente della commissione parlamentare di inchiesta sul sistema finanziario e bancario durante la legislatura in corso, nel 2017 ha sostenuto Emiliano alle primarie contro Renzi ed Orlando. E’ stato candidato lui stesso alle ultime primarie che hanno designato Zingaretti.