Manfredonia, blitz contro abusivi: sequestrato 1 quintale di prodotti ittici (FOTO)

Di:

Manfredonia, 04 settembre 2019. Operazione congiunta degli agenti della Polizia locale di Manfredonia e del Reparto Prevenzione crimine della Polizia di Stato. in via della Croce e Via Gargano.

Da raccolta dati, stamani è stato sequestrato un quintale di prodotti ittici in cattivo stato di conservazione; gli operatori hanno proceduto con notizia di reato e gettato a mare il prodotto sequestrato.

REDAZIONE STATOQUOTIDIANO.IT – RIPRODUZIONE RISERVATA