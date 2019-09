Monte. Attivi concorsi per assistente sociale, autista, geometri e Comandante P.m.

Di:

Attivi i concorsi per un assistente sociale, un autista per scuolabus, due geometri e il Comandante della Polizia municipale

Un assistente sociale, un autista di scuolabus, due geometri e il Comandante della Polizia municipale. Sono 5 i concorsi attivi presso il Comune di Monte Sant’Angelo. “Negli ultimi anni nel nostro Comune sono stati circa 30 i pensionamenti, personale mai sostituito. Una situazione che condividono tutti i comuni italiani, che, con il blocco del turnover, hanno subito inevitabilmente difficoltà a garantire i servizi che la Pubblica amministrazione deve offrire al cittadino. Con queste nuove figure inizieremo a porre rimedio a questa situazione ormai divenuta insostenibile e avvieremo il percorso per rendere più efficiente la macchina amministrativa e quindi poter erogare servizi alla cittadinanza sempre più efficaci e vicini alle esigenze di tutti” – spiega l’Assessore al personale, Giuseppe Totaro. I bandi scadranno al trentesimo giorno dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

ASSISTENTE SOCIALE

Il Responsabile del Settore Affari Generali, in esecuzione della determinazione gestionale n. 737 del 02/10/2018, rende noto che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n.1 posto, a tempo indeterminato, full-time di Assistente Sociale cat. D.

[ Bando di concorso ]

AUTISTA SCUOLABUS

Il Responsabile del Settore Affari Generali, in esecuzione della Determinazione gestionale n.705 del 27/08/2019, rende noto che è indetto un concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di Autista scuolabus categoria giuridica ed economica B3.

[ Bando di concorso ]

GEOMETRA

Il Responsabile del Settore Affari Generali, in esecuzione della determinazione gestionale n. 220 del 12/3/2019, rende noto che è indetto un concorso per titoli ed esami per la copertura a part-time 18 ore settimanali e indeterminato di due istruttori tecnici – Categoria “C” – profilo professionale “Geometra” CCNL Enti Locali

[ Bando di concorso ]

COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE

Il Responsabile del Settore Affari Generali, In esecuzione della determinazione n. 705. del 27/08/2019, rende noto che è indetto un concorso per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di

“Responsabile Settore Polizia Locale con funzioni di Comandante del Corpo Polizia Locale cat. D” CCNL 2002/2005– Comparto Regioni ed Autonomie Locali.

[ Bando di concorso ]

—

COMUNE DI MONTE SANT’ANGELO

Staff del Sindaco – Ufficio comunicazione e promozione