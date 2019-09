Monte. Panoramica Sud aperta al traffico solo nel weekend

Di:

Dopo 20 anni una delle principali arterie stradali della Città verrà rifatta. Per poter realizzare i lavori di manutenzione straordinaria la strada Panoramica Sud sarà chiusa al traffico dal lunedì al venerdì. In occasione del grande afflusso di pellegrini previsto nei giorni della festività del Santo Patrono (dal 27 al 30 settembre) sarà completamente percorribile. Gli autobus turistici e i mezzi pesanti (sopra le 5 t.) avranno accesso unicamente dalla S.S. 272 per San Giovanni Rotondo. Il capolinea degli autobus da e verso San Giovanni Rotondo (compresi quelli in direzione Milano-Torino-Roma) è trasferito temporaneamente in zona Castello, nei pressi del parcheggio comunale. Il Sindaco d’Arienzo: “Chiediamo collaborazione per realizzare nel miglior modo i lavori di un’opera attesa e strategica”.

A luglio 2018 il Sindaco annunciava di essere riuscito a trovare le risorse per il rifacimento della Panoramica Sud, un progetto -“da 900 mila euro che sarà cofinanziato con 250 mila euro dalla Provincia di Foggia e 650 mila euro sono le risorse reperite grazie allo spazio finanziario concessoci dalla Regione Puglia”. Dopo tutto l’iter amministrativo/burocratico, agli inizi di giugno sono iniziati i lavori di rifacimento dei parapetti ma “per il rifacimento del manto, della struttura stradale sottostante e per la regimentazione delle acque meteoriche che sono state la causa principale dell’erosione del manto e della creazione delle numerose pozzanghere e buche, la realizzazione di alcuni tratti di fogna bianca e la rifunzionalizzazione di quelli esistenti” – spiegano dall’Ufficio Tecnico comunale e dal Comando di Polizia Municipale – “è necessaria la chiusura al traffico”.

“Ci potranno essere disagi per chi abita nella parte alta della città, per gli scuolabus, per gli studenti, per il trasporto locale, ma chiediamo una grande collaborazione per realizzare nel miglior modo i lavori di un’opera attesa e strategica” – commenta ilSindaco, Pierpaolo d’Arienzo, che aggiunge – “Questo è il momento migliore per partire con i lavori, cioè dopo l’estate che ha visto tante presenze nella Città dei due Siti UNESCO e comunque prima dell’inverno quando, per le avverse condizioni climatiche, sarà praticamente impossibile tenere aperti i cantieri”. “Prima della Festa Patronale riapriremo al traffico anche Corso Vittorio Emanuele, nel frattempo, con opportuna segnaletica, il traffico sarà deviato sul lato nord” – spiega l’Assessore alla mobilità e alla sicurezza, Giuseppe Totaro.

Da mercoledì 4 settembre a venerdì 29 novembre 2019 alcuni tratti della strada Panoramica Sud saranno interdetti al traffico e quindi non percorribili dal lunedì al venerdì. Il primo tratto interessato sarà quello che va da Via Ursomando a Via Montessori.

Nei weekend (dalle ore 18 del venerdì alle ore 6 del lunedì) i tratti interessati saranno percorribili con circolazione semaforica a senso unico alternato. Sarà completamente percorribile, invece, nei giorni della festività del Santo Patrono, cioè da venerdì 27 a lunedì 30 settembre.

Il capolinea degli autobus da e verso San Giovanni Rotondo (compresi quelli in direzione Milano-Torino-Roma) è trasferito temporaneamente da Viale Kennedy e Piazza Duca d’Aosta in zona Castello, nei pressi del parcheggio comunale.

Gli autobus turistici e i mezzi pesanti (sup. a 5 t.) avranno accesso unicamente dalla S.S. n. 272 che collega la città con San Giovanni Rotondo.

“Ci scusiamo per i disagi che eventualmente saranno causati ma servono per riqualificare e valorizzare la nostra Città. Grazie per la collaborazione” – fanno sapere dal Comune.

Per informazioni: POLIZIA MUNICIPALE – Piazza Roma, 2 – Tel. +39 0884 566209 – vigili@montesantangelo.it