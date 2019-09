Precari Arif, Marmo e Gatta: “Emiliano dia risposte”

Di:

Nota dei consiglieri regionali di Forza Italia Nino Marmo e Giandiego Gatta.

“In barba ai limiti imposti dalla legge, l’Arif continua ad avere un esercito di dipendenti precari che anelano, giustamente, alla stabilizzazione. La Giunta regionale, orfana anche di assessore all’Agricoltura, ha letteralmente abbandonato centinaia di operai e le loro famiglie. Parliamo di oltre 340 dipendenti a tempo determinato, reclutati utilizzando la somministrazione di lavoro interinale, a fronte di 994 unità di personale stabilmente occupato nell’agenzia. Peraltro, la mancata stabilizzazione di questi precari espone l’Arif al mancato rispetto della legge che prevede la possibilità di usufruire del lavoro interinale massimo per il 30% della pianta organica. Non solo: il lavoro interinale non può utilizzarsi all’infinito, ma dopo qualche anno è doveroso provvedere alla stabilizzazione. L’assessore al ramo non c’è e quindi è il presidente Emiliano che, al di là dei tanti proclami, deve fare chiarezza e dare risposte serie ad una platea di precari con le carte in regola per la stabilizzazione”.