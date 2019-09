Sei anni fa, nello stesso giorno di Samara Challenge, i Ghost Hunters…

Di:

Manfredonia, 4 settembre 2019. Primi di settembre 2013: porte aperte e socchiuse, quadri che “si spostano o cadono del tutto” pur “rimanendo intatto il chiodo di sostegno”. Visioni, monaci che attingono “acqua dal pozzo esistente nel mezzo del chiostro”. Al tempo una risposta per un’ipotetica presenza di fantasmi a Palazzo San Domenico, sede del Comune, venne affidata ai Ghost Hunters Puglia “gruppo di ricerca sulle attività paranormali e archeomisteri, sorto nel 2012 ma con all’attivo numerose indagini effettuate in edifici pubblici ed anche privati”, del fondatore Mario Contino, “studioso e scrittore di esoterismo e simbolismo religioso , di occultismo, spiritismo, metafonia, autore di libri e pubblicazioni”.

Esattamente 6 anni dopo i fantasmi (in carne ed ossa) si ripresentano, stavolta fuori dalle mura del Comune, nelle vesti di Samara, l’inquietante bambina del film The Ring. A sostituire i Ghost Hunters ci sono le Forze dell’Ordine, con il delicato quanto surreale compito di ripristinare la normalità e andare alla ricerca delle figure travestite. Lo “scherzo” del web partito in alcune zone della periferia napoletana si è diffuso a macchia d’olio, mettendo a rischio l’incolumità non solo delle vittime malcapitate ma anche degli autori stessi della challenge.

Insomma, gli anni passano e i “demoni” continuano a rincorrerci. Anzi, siamo noi a rincorrere a loro!