Berlusconi ricoverato al San Raffaele

(adnkronos) Silvio Berlusconi è stato ricoverato all’ospedale San Raffale di Milano a scopo precauzionale dopo la comparsa di alcuni sintomi e la positività al coronavirus. Il quadro clinico non desta preoccupazioni. Lo riferiscono fonti di Forza Italia. “E’ stato ricoverato ieri sera” e “ha passato la notte in ospedale. Un ricovero a scopo precauzionale per monitorare l’andamento del Covid. Ma sta bene”, ha dichiarato la senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli a Agorà su Rai 3. A quanto apprende l’Adnkronos Salute Berlusconi è al momento ricoverato al reparto Diamante dell’ospedale. Si tratta del reparto solventi della struttura, dove già in passato l’ex premier è stato ricoverato in diverse occasioni. Il leader di Forza Italia aveva rivelato mercoledì di essere risultato positivo al coronavirus, e ieri aveva fatto sapere di non avere più i sintomi. Positivi anche i figli Luigi e Barbara e la nuova compagna Marta Fascina. (adnkronos)