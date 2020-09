Campo “Porto Alti Fondali è rinato: + 24% traffici nel I semestre 2020”

“Il Porto Alti Fondali è rinato da quando è parte integrante e qualificata dell’Autorità di sistema del Mare Adriatico Meridionale. Lo affermano i dati del traffici – +𝟮𝟰% 𝗻𝗲𝗹 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗼 𝘀𝗲𝗺𝗲𝘀𝘁𝗿𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟬 – e lo conferma l’attività di progettazione e programmazione in corso: partono i lavori della stazione marittima, è iniziato il piano di caretterizzazione, si sta completando lo studio per la riqualificazione dell’intera struttura. E quest’ultima ci offre l’occasione per avviare il confronto tecnico sullo 𝘀𝗺𝗮𝗻𝘁𝗲𝗹𝗹𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗶 𝗻𝗮𝘀𝘁𝗿𝗶 𝘁𝗿𝗮𝘀𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶.