Covid, 3 ad oggi i positivi a Manfredonia: uomo e donna ricoverati in ospedale

Manfredonia, 04 settembre 2020. Sono 3, al momento, 3 i cittadini dell’area geografica di Manfredonia (ad esclusione di Borgo Mezzanone) attualmente positivi al nuovo coronavirus Covid_19. Come già riportato più volte da STATOQUOTIDIANO.IT, sono risultati negativi i tamponi sul giovane rientrato dall’estero (già positivo), e lo stesso dicasi per i suoi familiari e i contatti stretti.

Al momento, non si hanno informazioni relative alle modalità con le quali i 3 cittadini di Manfredonia, attualmente positivi, hanno contratto il virus. In corso le indagini epidemiologiche sui contatti stretti dei 3 positivi.

Da raccolta dati ufficiale di Statoquotidiano.it, dei 3 casi citati: un uomo è ricoverato in ospedale (non chiaro se in rianimazione o nel reparto di malattie infettive), una donna è ricoverata a Casa Sollievo della Sofferenza (anche qui, non comunicato il reparto), una donna, asintomatica, è in isolamento domiciliare, seguita secondo le procedure di rito dall’Asl Foggia.

A cura di Giuseppe de Filippo, g.defilippo@statoquotidiano.it