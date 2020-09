Da Torino scelgono il Gargano per giurarsi amore eterno

Si sono sposati con lo sfondo dell’Architello di San Felice, uno dei simboli del Gargano. Andrea e Diana sono una giovane coppia che da Torino ha scelto il Gargano per giurarsi amore eterno. Una cerimonia civile, una location non convenzionale: i due giovani hanno scelto di unirsi in matrimonio ai piedi della Torre di San Felice per potersi regalare scatti mozzafiato con lo sfondo della selvaggia costa garganica.