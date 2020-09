Diga di Occhito ai minimi storici, Molise “assetato”

Se questa doveva essere l’estate in cui fare le prove generali sulla tenuta del sistema idrico della provincia di Campobasso, è impossibile non parlare di un flop. La rete è andata in tilt proprio nei mesi in cui dovrebbe funzionare a pieno regime l’Acquedotto Molisano Centrale che avrebbe dovuto portare acqua di sorgente nei rubinetti delle case del Basso Molise. E poi sempre in questo periodo sarebbe stato fondamentale testare l’impatto del progetto che riverserà 50 milioni di metri cubi in più per l’agricoltura dell’area del foggiano tramite una condotta che collegherà la diga del Liscione all’invaso di Occhito. Un’emergenza che ha del paradossale dal momento che si tratta di una regione che ha fatto un vanto del suo ‘oro blu‘, che in parte ha alleviato le carenze idriche di Puglia e Campania.

Fonte: primonumero