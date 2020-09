Fallucchi da Foggia “Con Fitto, la Puglia tornerà a funzionare. Io? Avanti come un treno”

Foggia, 04 settembre 2020. In piazza Lanza, davanti a uno dei comitati di Anna Maria Fallucchi a Foggia, la candidata alle regionali nella lista di Fitto “La Puglia domani”, sta incontrando amici e si è in attesa dell’arrivo del candidato presidente del centrodestra. “Certo, la destra ha già governato in Puglia, non possiamo parlare di novità totale”, ha detto ai giornalisti presenti. “Ma di una cosa sono certa, con Fitto la Puglia tornerà a funzionare. Io? Andrò avanti come un treno”.