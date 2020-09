Foggia, investito 30enne in bici: trasportato in pronto soccorco

Fortunatamente non sono gravi le condizioni del ciclista investito questa mattina all’incrocio tra viale Fortore e via Manfredonia a Foggia. Il ciclista, un guineano di 30 anni, è stato investito da una Dacia il cui conducente si è immediatamente fermato per prestare i dovuti soccorsi. Le sue condizioni non sono preoccupanti ma è stato comunque soccorso da un’ambulanza del 118. Sul posto una pattuglia della polizia locale per effettuare i rilievi del caso.