Ghezza: “Garantire l’omogeneità delle prestazioni della 194 in tutta la Regione”

Riceviamo e pubblichiamo l’intervento di Mara Ghezza, avvocato, vicesindaco di Orta Nova, candidata alle prossime regionali con ‘Italia in Comune’, Emiliano presidente.

“Un tema particolarmente interessante è quello della partecipazione attiva delle donne al mercato del lavoro. Io penso sia necessario proporre una modalità̀ di organizzazione che ne faciliti l’accesso. La percentuale di partecipazione attiva delle donne al mercato del lavoro in Puglia è sicuramente un dato negativo se rapportato a quello di altre Regioni d’Italia e d’Europa, in particolare quelle più̀ sviluppate del nostro contesto. L’impegno della Regione deve essere quello di attivare una politica che vada nel senso del sostegno alle pari opportunità̀, ma che è anche una politica vincente per tutti i sistemi produttivi, perché́ è ampiamente dimostrato che una partecipazione quantitativa e qualitativa migliore delle donne al mercato del lavoro porta a risultati positivi in termini economici complessivi.

La crisi sanitaria dovuta all’emergenza Covid-19 ha colpito con maggiore severità le donne, rendendo drammatico lo squilibrio di genere, risultando complessa, per le mamme, la conciliazione vita-lavoro. La necessità di curare i figli in età scolare potrebbe precludere o limitare la regolare continuazione dell’attività lavorativa.

Sulla legge 194/1978 e il potenziamento consultori condivido il punto di vista della dottoressa Del Giudice. Aggiungo che è necessaria una riorganizzazione della rete consultoriale solo partendo dalla conoscenza concreta dei bisogni delle donne, in questo caso delle pazienti, e delle strutture sanitarie sarà possibile riorganizzare l’erogazione del servizio e garantire l’omogeneità delle prestazioni previste dalla legge 194/78 in condizioni di parità su tutto il territorio regionale”.