Giordano. Landella esulta “Non accolta proposta conciliativa pro RA.CO.”

Foggia, 04 settembre 2020. “Dopo anni siamo riusciti, finalmente, a porre la parole fine da un punto di vista politico e amministrativo sulla vicenda della transazione in favore della ditta che si è occupata dei lavori di ristrutturazione del Teatro Giordano”. Così il sindaco di Foggia, Franco Landella, commenta il voto del Consiglio comunale che con ben 18 voti a favore e solo due astenuti ha deciso di non accogliere la proposta conciliativa verso la RA.CO. a seguito del parere negativo della tecnostruttura del Comune di Foggia.

“Questa vicenda dimostra una schizofrenia amministrativa, oltre che una sciatteria politica

risalente all’Amministrazione che ci ha preceduto – spiega il primo cittadino del capoluogo dauno -. Episodio confermato dallo stesso consigliere del PD, Pippo Cavaliere, che durante il suo intervento in aula ha ammesso di essersi dovuto comportare più da tecnico che da assessore, durante il suo mandato nell’Amministrazione Mongelli, per venire a capo di questa intricata faccenda. Qualcuno, in modo fittizio, ha fatto credere che noi fossimo a favore della transazione, mentre abbiamo sempre chiesto al Consiglio comunale di esprimesi in merito. Naturalmente credo che nessuno abbia voglia di riconoscere ulteriori somme ad un’azienda che ha ritardato il termine dei lavori, privando i cittadini Foggiani di poter usufruire del teatro cittadino per ben otto anni. Ecco perché, appena insediato nel 2014, chiesi agli assessori e ai tecnici comunali di fare in modo di riconsegnare alla città il tempio della cultura in tempi stretti.

Ci auguriamo – puntualizza il sindaco Landella – che in giudizio ci possa essere una sentenza favorevole e di chiudere del tutto una questione che si trascina da troppo tempo, anche se la relazione del CTU, Carlo Paoletti, ha dichiarato illegittima la risoluzione contrattuale effettuata dalla precedente Amministrazione, circostanza che ci preoccupa notevolmente”.

Durante i lavori dell’assise, il primo cittadino ha chiesto che l’aula osservasse un minuto di silenzio in memoria di Ciro Campagna, il volontario della Protezione Civile di ERA Ambiente deceduto ieri a causa delle ferite riportante durante un incidente stradale avvenuto mentre era impegnato nelle operazioni di spegnimento di un incendio in autostrada.

“Auguro buon lavoro al nuovo vicepresidente del Consiglio comunale, Giulio Scapato – conclude Landella –, designato dalla minoranza a prendere il posto del dimissionario Giuseppe Fatigato”.