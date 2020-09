“Le verità emerse sul Giordano sconfessano la maggiorana di centrodestra”

Foggia, 04 settembre 2020. “Le verità emerse sul Teatro Giordano durante le audizioni in sede di Commissione Bilancio ed a seguito dei dovuti approfondimenti da parte del Servizio Avvocatura, hanno di fatto sconfessato il tentativo, perseguito dalla maggioranza di centrodestra da circa 5 anni, di accreditare all’impresa esecutrice un indebito ed illegittimo riconoscimento milionario.

Il consiglio comunale, all’unanimità e con la sola astensione (a dir poco incomprensibile) dei consiglieri M5S, ha votato contro qualsiasi ipotesi di conciliazione, una volta preso atto e consapevolezza dei consistenti ritardi con cui sono stati ultimati i lavori, delle inadempienze contrattuali e dell’altrettanta ineccepibile tardività delle riserve. L’ampia convergenza e l’unanimità registrata in consiglio comunale rappresentano la dimostrazione più eloquente della gravità delle inadempienze emerse a carico dell’appaltatore, che forse finora non erano state adeguatamente evidenziate in sede di giudizio. Resta un rammarico: alla verità si sarebbe potuto pervenire anni fa, se solo l’amministrazione Landella avesse dato ascolto alle nostre reiterate contestazioni su come veniva gestita la vicenda.

I consiglieri comunali di centrosinistra.