Riccardi attacca Campo: “Chiacchiere elettorali sul Mercato Ittico”

Al fine di agevolare il rilascio di una nuova concessione alla Produttori Ittici Manfredonia Soc. Cooperativa, in modo da scongiurare la protrazione della chiusura del mercato e ulteriori danni economici al comparto della pesca, il 20 febbraio 2018 andai a sottoscrivere unโ€™intesa presso la sede di Bari dell’Autoritร di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale. Con Deliberazione G.C. n. 45 del 2-3-2018 il Comune ha rinunciato alla concessione demaniale marittima.

Ad oggi, e lo dico soprattutto a colui che si erge improvvisamente a paladino del Mercato Ittico, ๐ง๐จ๐ง ๐ฆ๐ข ๐ซ๐ข๐ฌ๐ฎ๐ฅ๐ญ๐š ๐œ๐ก๐ž ๐ฅ๐š ๐‚๐จ๐ฆ๐ฆ๐ข๐ฌ๐ฌ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐๐ซ๐ž๐Ÿ๐ž๐ญ๐ญ๐ข๐ณ๐ข๐š ๐š๐›๐›๐ข๐š ๐œ๐จ๐ง๐ฌ๐ž๐ ๐ง๐š๐ญ๐จ ๐ฅ๐š ๐ฌ๐ญ๐ซ๐ฎ๐ญ๐ญ๐ฎ๐ซ๐š ๐ฆ๐ž๐ซ๐œ๐š๐ญ๐š๐ฅ๐ž ๐š๐ฅ๐ฅโ€™๐€๐ฎ๐ญ๐จ๐ซ๐ข๐ญ๐šฬ€ ๐๐จ๐ซ๐ญ๐ฎ๐š๐ฅ๐ž, per cui sโ€™ignora come la stessa possa essere ceduta sic et simpliciter, come lo stesso vuol farci credere con i suoi proclami, annunciando addirittura che la riapertura sarebbe potuta avvenire prima delle elezioni. Se per lโ€™assegnazione provvisoria ci sono voluti oltre due anni, lโ€™auspicio รจ che non nascano dโ€™ora in poi ulteriori impedimenti a frenare ancora un settore che puรฒ diventare un vero volano per la cittร , se solo ci si mettesse dโ€™impegno per risolverne le tante e varie problematiche. La flotta peschereccia sipontina deve tornare ad essere un fiore allโ€™occhiello per Manfredonia ed il riavvio delle operazioni mercatali รจ necessario per rilanciare il settore.

Ormai รจ ovvio che ciรฒ che ha dichiarato Paolo Campo fa parte di una mera campagna di โ€˜operazione elettoraleโ€™, poichรฉ รจ noto a tutti che il Consigliere in questione nei cinque lunghi anni in cui รจ stato a Bari non si รจ mai occupato della pesca ed infatti non ci sono interrogazioni o atti vari inerenti questo importantissimo settore. In realtร , non si รจ mai occupato di nulla, tantโ€™รจ vero che la sua pagina fb era rimasta ferma alle elezioni del 2015 per poi riattivarsi magicamente questโ€™anno, in odore di campagna elettorale.ย Pertanto, per tutto quanto detto (e altro ancora da dire), ๐ข๐ฅ ๐‚๐จ๐ง๐ฌ๐ข๐ ๐ฅ๐ข๐ž๐ซ๐ž ๐Ÿ๐š๐ซ๐ž๐›๐›๐ž ๐ฆ๐ž๐ ๐ฅ๐ข๐จ ๐š ๐ฅ๐š๐ฌ๐œ๐ข๐š๐ซ๐ž ๐ข๐ฅ ๐ฉ๐จ๐ฌ๐ญ๐จ ๐š ๐ฉ๐ž๐ซ๐ฌ๐จ๐ง๐ž ๐ฏ๐ž๐ซ๐š๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ž ๐ข๐ง๐ง๐š๐ฆ๐จ๐ซ๐š๐ญ๐ž ๐๐ž๐ฅ ๐ง๐จ๐ฌ๐ญ๐ซ๐จ ๐ญ๐ž๐ซ๐ซ๐ข๐ญ๐จ๐ซ๐ข๐จ ๐ž ๐ง๐จ๐ง ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐š ๐ฉ๐จ๐ฅ๐ญ๐ซ๐จ๐ง๐š”.