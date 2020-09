Sondaggi Puglia: Fitto avanti con il 30,9%. Laricchia sopra Emiliano

Partita aperta per le elezioni regionali in Puglia del 20-21 settembre con una sfida a tre. Lo rivela un sondaggio realizzato in esclusiva per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab2101 e docente di Strategie delle ricerche di opinione e di mercato all’università degli studi RomaTre.

Raffaele Fitto, candidato del Centrodestra, risulta in testa con il 30,9% dei consensi seguito da Antonella Laricchia del Movimento 5 Stelle attualmente al 30,8. Solamente terzo il Governatore uscente Michele Emiliano (Pd+Centrosinistra) al 30,2%.