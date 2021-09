“Amato Gargano” tra dubbi e prospettive. Incontro il 10 settembre

AMATO GARGANO – Tra dubbi e prospettive – Appuntamento per Venerdì 10 Settembre 2021

Due problemi dal punto di vista ambientale hanno preoccupano la città di Manfredonia negli ultimi mesi:

1) L’annunciato impianto di lavorazione della plastica da installare in Macchia

2) La richiesta da parte di una società di installazione di in un impianto di lavorazione di Bentonite nel retro porto industriale.

L’Arcivescovo, insieme agli Uffici di Pastorale Sociale, della Salute e della Cultura, accolto il grido di preoccupazioni giunto da più parti offre un primo momento di confronto e approfondimento sul tema all’interno. Tale iniziativa è inserita nel percorso che la Diocesi vive e vivrà di approfondimento alla 49ma Settimana Sociale del Cattolici Itlaiani sul tema “Il Pianeta che speriamo”.

Il primo momento che si vuole offrire dal titolo 𝐀𝐌𝐀𝐓𝐎 𝐆𝐀𝐑𝐆𝐀𝐍𝐎 – 𝐓𝐚𝐯𝐨𝐥𝐨 𝐝𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐫𝐨𝐧𝐭𝐨 𝐬𝐮 𝐝𝐮𝐛𝐛𝐢 𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐬𝐩𝐞𝐭𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐕𝐞𝐧𝐞𝐫𝐝𝐢̀ 𝟏𝟎 𝐒𝐞𝐭𝐭𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝐨𝐫𝐞 𝟐𝟎 𝐀𝐧𝐟𝐢𝐭𝐞𝐚𝐭𝐫𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐏𝐨𝐫𝐭𝐨 𝐓𝐮𝐫𝐢𝐬𝐭𝐢𝐜𝐨 𝐝𝐢 𝐌𝐚𝐧𝐟𝐫𝐞𝐝𝐨𝐧𝐢𝐚

A confronto

Pastorale della Salute Diocesana

SIN MANFREDONIA: IL PASSATO ED I RISCHI PER LA SALUTE PUBBLICA

Padre Franco Moscone (Arcivescovo di Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo)

CHIESA E SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE: VERSO LA SETTIMANA SOCIALE

Ing. Andrea Trotta (Comitato Provinciale Rifiuti – Consulente ambientale ASI Foggia)

PIANA DI MACCHIA E PORTO INDUSTRIALE: ANALISI, PROSPETTIVI, DUBBI TRA IMPIANTO RIFIUTI E SITI INDUSTRIALI

Prof. Pasquale Pazienza (Presidente Parco Nazionale del Gargano – Docente UniFg)

GARGANO ED ECONOMIA: PROSPETTIVE NEL RISPETTO DELLA VOCAZIONE TERRITORIALE

Conduce la discussione il Prof. Massimiliano Arena, Direttore Diocesano Pastorale Sociale

L’evento, nel rispetto delle normative Covid prevede n. 120 presenti. In caso di condizioni meteo avverse l’evento si terrà nei locali 61-62 del lato sinistro del Porto.

Sarà trasmesso in diretta sulla Pagina Facebook Pastorale Sociale e Progetto Policoro Manfredonia. E’ possibile prenotare per ricevere promemoria cliccando qui e su “Partecipa” https://fb.me/e/1MP8jgzh6

Oppure all’orario (20:15) seguire da seguente link https://facebook.com/pslpolicoromanfredonia/live_videos

Prof. Massimiliano Arena Direttore Diocesano Pastorale Sociale

Tutor Diocesano del Progetto Policoro