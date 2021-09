Conny sta meglio dopo il parto: “Le infinite donazioni di sangue mi hanno salvato”

Fpggia, 04/09/2021 – “Un giorno ti svegli e sei la donna la mamma più felice del mondo prima del previsto arrivano due gioie che ti portano la luce, poche ore dopo il buio totale un black out”.

Lo scrive su facebook Conny Capozzi, la donna di 36 anni che ha rischiato la vita dopo il parto di due gemelli al Riuniti di Foggia e per cui è partita una disperata ricerca di sangue. Intubata e in rianimazione, con i valori che facevano temere il peggio nella notte dopo il parto, il suo messaggio prosegue con parole di ringraziamento.

“Ad oggi non voglio scrivere più parole di sofferenza ma non riesco nemmeno a trovare parole adatte e degne per poter descrivere l’amore che mi avete dato conoscendomi e non. Ringrazio immensamente con il cuore e gli occhi pieni di lacrime di gioia la mia città, la mia Foggia che ancora una volta ha dimostrato di avere un cuore grande per tutti. Le infinite donazioni mi hanno salvato la vita, e continuiamo tutti a farlo sempre”.

“Grazie per gli infiniti messaggi e per le infinite preghiere, io ho sentito vicino ognuno di voi e siete stati tutti la mia forza. Un grazie speciale ai miei angeli della sala rianimazione dottori infermieri, oss, tutti. Da ieri sono in reparto con i miei cuccioli, sto meglio in ripresa.Vi amo infinitamente”.