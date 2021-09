“Niente mascherine in classe se tutti vaccinati”. Ma è polemica, rischio emarginazione

Foggia, 04/09/2021 – (orizzontescuola) La possibilità togliere la mascherina nelle classi composte da studenti che abbiano tutti completato il ciclo vaccinale è prevista dal decreto legge varato dal governo lo scorso 6 agosto con le misure urgenti per l’avvio del nuovo anno scolastico. È quanto ricordano fonti del Ministero dell’Istruzione.

Le stesse fonti chiariscono che, insieme al Ministero della Salute, tenuto conto anche degli aspetti legati alla privacy, si sta ora lavorando per l’attuazione di questa novità che non vuole assolutamente creare discriminazioni, quanto piuttosto consentire un progressivo ritorno alla normalità all’interno delle aule in corrispondenza dell’avanzamento del piano vaccinale.

La precisazione giunge a seguito delle polemiche esplose a seguito della conferenza stampa svoltasi nella giornata di ieri durante la quale il Ministro Bianchi ha affermato tale possibilità.

Dopo le sue parole molte sono state le critiche.

L’ANP ha parlato chiaramente di rischio emarginazione

“Nelle classi ci sarà sempre qualcuno di non vaccinato. E questo creerà una situazione di disagio, con il rischio di emarginazione da parte dei ragazzi che vorrebbero levare la mascherina”. Così il presidente dell’Anp (l’Associazione Nazionale Presidi), Antonello Giannelli, dopo l’annuncio dei ministro Speranza e Bianchi della possibilità ti abbassare le mascherine nelle classi in cui tutti gli studenti sono vaccinati. “Si pensi, per esempio, se in una classe di 25 studenti c’è solo uno senza vaccino – sottolinea all’ANSA -, come si sentirà questo ragazzo?”

Granato (Alternativa c’è): “Si corre il rischio che gli alunni non vaccinati vengano bullizzati”

“Se tutti in classe saranno vaccinati – ha scritto su Facebook la senatrice Bianca Laura Granato – allora i ragazzi potranno togliersi le mascherine”, ovviamente sapendo bene che i bambini o i ragazzi non vaccinati saranno così ignobilmente bullizzati al punto da pregare i genitori perché li facciano vaccinare. Sistema di carota e bastone analogo a quello che hanno utilizzato per portare alla vaccinazione i giovani tra i 20 e i 40 anni, solo che qui si tratta di minori, soggetti privi di capacità giuridica, fragili. Siamo arrivati ormai al capolinea!” (orizzontescuola)