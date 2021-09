Puglia, bambino rischia di soffocare per pezzo di pizza: salvato

Brindisi, 04/09/201 – (norbaonline) Ha salvato la vita ad un bambino che rischiava di soffocare con un pezzo di pizza andato di traverso. E’ accaduto ieri sera ad Ostuni. La storia è stata raccontata sulla pagina fb della sezione locale della Croce Rossa.

Il protagonista del salvataggio si chiama Giuseppe Mimmo, è un volontario che ha seguito corsi di primo soccorso. Giuseppe era in pizzeria quando ha visto il bambino in difficoltà e, senza pensarci due volte, lo ha soccorso attuando la manovra di Heimlich che consente di disostruire le vie respiratorie.

Per il bambino e i genitori solo tanto spavento, il piccolo ora sta bene. “Siamo fieri di Mimmo e dei nostri volontari” scrivono i responsabili della Croce Rossa”, “fieri di chi dedica tempo alla formazione” e, come in questo caso, consente di scrivere una storia a lieto fine. (norbaonline)