S. Nicandro, sarà Vincenzo Marinacci il candidato sindaco del centrodestra

STATOQUOTIDIANO.IT, Foggia 04 settembre 2021. Sarà Vincenzo Marinacci, figlio di Nicandro, a subentrare a suo padre come candidato sindaco del centrodestra a S. Nicandro garganico. Già consigliere comunale dal 2013-2018, è esponente del Cdu, il partito che ha Mario Tassone come segretario nazionale.

“Vuol sapere se sono pronto? Certo, faccio l’renditore da 15 anni e se non sei pronto non porti il risultato a casa, non porti economia sul territorio come stiamo cercando di fare. In questi anni ho accumulato esperienza che si può spendere anche in politica”.

Scende in campo per Fi-Cdu (il simbolo è quello del partito di Berlusconi con la scritta in basso dei centristi) mentre il partito azzurro già esistente, è confluito nella civica “Forza S. Nicandro” a sostegno di Matteo Vocale, candidato sindaco del centrosinistra. Fdi corre con Roberto Augello candidato sindaco, né c’è stata possibilità di riunire la coalizione come auspicato dal coordinatore Giandonato La Salandra.

Nicandro Marinacci sarà in lista come consigliere di Fi. “Il 9 settembre- spiega- è fissata l’udienza per ottenere la riabilitazione di cui ho fatto istanza al Tribunale il 22 luglio. Quando i partiti del centrodestra hanno deciso di candidarmi, io mio sono recato a Bari dall’avvocato Francesco Paolo Sisto (sottosegretario alla giustizia, ndr) per capire come muovermi. L’avvocato me lo anticipò, se si fosse votato il 10 ottobre avrei avuto le carte in regola. Ma le amministrative sono state fissate una settimana prima, la mia incandidabilità deriva da un cavillo burocratico”.

E’ stato dunque candidato con riserva alle amministrative del prossimo ottobre perché la questione dei “Garage d’oro”- risalente a quando era sindaco nel 2005 e per cui è stato condannato in tre gradi di giudizio- restava pendente: “Nel 2011 un decreto del giudice stabilì che avrei dovuto pagare i miei debiti con il comune di S. Nicandro per sanare la situazione, e ho pagato 20mila euro. Il 7 luglio scorso è stato il centrodestra a decidere per la mia candidatura, e li ringrazio per la fiducia. Ho rimesso in piedi un’unità inesistente, di tutto quanto succedeva a livello legale li ho sempre avvisati. Nel frattempo i deputati del M5s, poco prima della presentazione delle liste, hanno fatto un esposto al prefetto sulla mia candidatura. A quel punto ho fatto un passo indietro perché non potevo rischiare.”

La sua previsione sulle amministrative a S. Nicandro è che “il centrodestra arriverà sicuramente al ballottaggio, la data è il 17 ottobre, la stessa in cui sono stato eletto nel 2005. Io credo nei corsi e ricorsi storici”.

Paola Lucino, 4 settembre 2021