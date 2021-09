Truffa vendita auto online: 22enne e 38enne foggiani deferiti

Foggia, 04/09/2021 – (leccenews24) Ad Aradeo (Lecce), i Carabinieri della Stazione del posto, in seguito a denuncia-querela hanno deferito in stato di libertà in ordine al reato di truffa; R. F. 22enne, nato a San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia e residente a Orta Nova e L. C. 38enne, nata e residente a Cerignola.

La vittima, tramite un sito tedesco di vendite online, aveva contrattato l’acquisto di tre autovetture utilitarie, custodite presso una società con sede a Noventa Padovana, in provincia di Padova, società inesistente, eseguendo le operazioni di pagamento tramite bonifico bancario e ricariche postepay per un importo di 7.391 euro, senza ricevere i mezzi acquistati. L’attività investigativa ha permesso di identificare l’intestatario della carta postepay risultata intestata a R.F, mentre, quella dell’istituto bancario a L.C., entrambe utilizzate per incassare i proventi illeciti. (leccenews24)