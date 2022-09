Il Foggia “stecca” la prima. Il Latina gela lo Zaccheria e vince 1-3

StatoQuotidiano.it Foggia 04, Settembre 2022.

Peggio non poteva cominciare il campionato per il Foggia di mister Boscaglia, che al debutto casalingo del campionato di calcio di serie C, girone C, perde inopinatamente con il Latina per 1-3. Il primo segnale verso la porta avversaria è del Foggia al 12′, con D’Ursi che conclude dal limite dell’area, palla fuori di poco. Gli uomini di Boscaglia cercano di dominare il gioco e si rendono ancora pericolosi in due minuti. Al 27′ è Di Noia a sferrare un fendente dai 25 metri, sfera che sibila al lato dell’estremo nerazzurro. Un minuto dopo, Schenetti fallisce una clamorosa palla gol, solo a pochi metri dalla porta laziale, calcia e timbra la traversa. Gli ospiti escono dal guscio al 30′ con Teraschi che impegna Dalmasso in angolo. Il match si sblocca al tramonto del primo tempo. Proprio al 45′, Amodio manda in area un pallone da calcio di punizione, che Rosseti è lesto a sfiorare e a beffare Dalmasso, non esente da responsabilità nell’occasione. All’intervallo sono avanti i laziali per 0-1.

Il tecnico gelese prova a cambiare l’inerzia della gara inserendo Peschetola e Costa per Nicolao e D’Ursi tra i rossoneri. Doppio cambio anche nel Latina: in Margiotta e Cortinovis, out Rosseti e Tedeschi. Al 21’suggerimento di Petermann per Peschetola, il tiro è deviato da Cardinali in angolo. I padroni di casa spingono alla ricerca del pari. Al 37′ ancora il subentrato che scaglia una botta centrale che Cardinali respinge d’istinto, Vuthaj non corregge in rete. Passano solo sessanta secondi che la truppa di Di Donato raddoppia. Ripartenza letale degli ospiti e Carletti insacca alle spalle di Dalmasso. L’attaccante albanese Vuthaj si fa perdonare quando all’89’ riapre la contesa facendosi trovare pronto allo stacco e realizzando la prima rete stagionale dei rossoneri. La marcatura è tardiva ma Vuthaj ha la chance del pari, scagliando di prima intenzione la palla del 2-2 che si stampa sul montante. Con i satanelli sbilanciati, gli ospiti controllano e fanno tris al 49′ con Fabrizi in contropiede e conquistano così i primi tre punti prestigiosi del campionato. Un esordio amaro per l’ambiente foggiano, chiamato all’immediato riscatto, domenica 11 settembre, in quel di Picerno.

A cura di Antonio Monaco. Foggia, 04 Settembre 2022.