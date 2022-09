Rassegna Saperi e Sapori, si chiude all’insegna del coraggio di restare nella propria terra

Stornara, 04 settembre 2022 – Con “Il Giudicato”, il libro di Giuseppe Sciretta sul coraggio di restare nella propria terra, sull’importanza di salvaguardare le realtà locali, e i valori intimi e semplici, come l’amore, la famiglia, le tradizioni.

Si è conclusa così, venerdì 2 settembre, la rassegna “Saperi e Sapori”, ideata dalla profssa Paola Grillo e organizzata presso La Masseria, agriturismo alle porte di Stornara, in collaborazione con la biblioteca La Magna Capitana, la libreria Ubik e il gruppo di lettura Gli Spaginati di Stornarella.

Una rassegna che è stata occasione di letture di libri con riflessioni sulla vita, sulla società e sulla politica, e, insomma, sul mondo di oggi, di ieri e di domani, tra tarallucci e vino, perché la cultura può aiutare a capire, può aggregare e può migliorare le menti, senza che questo porti a rinunciare ai piaceri della vita.

Una rassegna che si è svolta nell’arco di una serie di 5 incontri, tutti di venerdì, cominciati il 15 luglio scorso, che ha visto la partecipazione attiva e interessata di lettori e non lettori provenienti da più punti dell’intera regione Puglia, e che, questo l’auspicio e la richiesta degli astanti, “si possa ripetere in nuove edizioni”, come nelle parole di Ferdinando Iagulli, libero professionista di Stornara presente nella serata del 2 settembre.

Un riconoscimento particolare, a tal proposito, con targa di ringraziamento, è stato quindi conferito, nella parte finale della serata, dai responsabili de La Masseria alla direttrice artistica dell’evento, Paola Grillo.

A moderare, in tale ultimo incontro, il giornalista de Il Fatto Quotidiano e di Striscia La Notizia, Andrea Gisoldi, che ha tenuto le fila di un discorso, sul libro e sui temi protagonisti della serata, che si è tenuto, in uno scambio di voci e punti di vista, tra il sindaco di Stornara, Roberto Nigro, e, per l’appunto, l’autore de Il Giudicato, Giuseppe Sciretta.

Giovane ingegnere meccanico, classe 1983, di Rocchetta Sant’Antonio, emigrato anni fa a Bologna, per studio prima e per lavoro poi, ma tornato infine nella propria terra, per amore, Sciretta è anche autore “particolarmente abile nella scrittura” come ha tenuto a evidenziare la Grillo “perché non sono solo i cosiddetti umanisti e letterati a possederla, come spesso si immagina, e che è stato, a ragione, definito dal giornalista Pino Aprile come un ragazzo di cui segnarsi il nome e dallo scrittore Franco Arminio come Sentinella dell’Italia interna”.

Tra i convenuti, anche il musicista di fama internazionale, originario di Stornarella, Pasquale Stafano, che “da novembre prossimo avrà la sua sede, come docente, presso il Conservatorio di Rodi Garganico, dopo molti anni trascorsi al Conservatorio di Brescia, e a girare per il mondo, in una serie di concerti” perché è vero che il richiamo della propria terra è sempre intimo e forte.

Tante le riflessioni emerse nel corso della serata.

Dalla necessità di recuperare il richiamo della propria terra a quella di non fuggire dal proprio luogo natio per cercare altrove un riscatto che può, invece, essere possibile laddove si è svolta la propria infanzia.

E, inoltre: “avere il coraggio di affrontare le sfide e le difficoltà” come nelle parole di Sciretta, che vengono da una realtà generale del Sud Italia, che, sì, è, per molti versi ancora, retriva e limitante, ma che, nel contempo, offre condizioni di familiarità, socializzazione, e del fare comunità, che costituiscono e vanno viste piuttosto come una risorsa.

E tanti, anche, gli esempi, operativi e concreti, su come diventare protagonisti nel proprio territorio contribuendo a risollevarlo per renderlo più vivibile, come negli interventi del giovane sindaco Roberto Nigro, con i suoi riferimenti alle diverse iniziative in atto nella sua cittadina, Stornara, tra cui il festivals Stramurales, che ha trasformato tale comune in una realtà ormai conosciuta e degna di nota a livello nazionale ed internazionale.

Daniela Iannuzzi