“Cattiva gestione dei Buoni Educativi, noi scioperiamo contro la Regione Puglia”

Riceviamo e pubblichiamo.

Confermato lo sciopero degli Asili nido, delle Sezioni primavera e dei Centri ludici per la prima infanzia rappresentati dalla FISM Puglia, alla luce dell’Avviso Pubblico rivolto ai nuclei familiari per l’accesso ai servizi educativi per minori (A.E. 2023/2024) pubblicato in data 24/08/2023 che non ha permesso a migliaia di bambini pugliesi di iniziare dal 1° Settembre 2023 la frequenza del servizio educativo dove i genitori avevano proceduto già all’iscrizione.

Infatti, non riconoscendo le iscrizioni effettuate dalle famiglie nel periodo tra gennaio e marzo e con le graduatorie disponibili solo dal 15 settembre, migliaia di bambini sono rimasti a casa con grave danno soprattutto per i genitori lavoratori.

Anche le priorità previste dall’Avviso, come la presenza di un fratellino o sorellina nella stessa struttura zero sei anni, non sono riconosciute. Infatti le regole regionali, oltre ad annullare l’iscrizione già fatta, non prevedono che una famiglia con due figli piccoli possa avere una priorità di accesso, se uno dei bambini frequenta la Scuola dell’Infanzia dove è presente anche un asilo nido. E dire che la piattaforma, dove le famiglie stanno effettuando le domande, si chiama Studio in Puglia Zero-sei. Una contradizione educativa e

pedagogica che un Assessore all’istruzione non può permettersi.

Questa norma, tra l’altro poco chiara ai non addetti ai lavori, aprirà migliaia di conteziosi con le famiglie e forse altrettante famiglie rischiano la totale esclusione dal buono educativo. La cosa che ci rattrista in tutto questo è che tutte le questioni, che hanno portato a questo caos generalizzato, erano state già segnalate negli incontri informali con l’Assessore Leo; ma gli uffici regionali inspiegabilmente non ne hanno tenuto conto.

L’adesione prevista allo sciopero sarà alta e importante. Per questo, domani mattina 4 settembre 2023, dalle ore 10.00 una delegazione di gestori e famiglie si ritroveranno davanti alla sede della Presidenza regionale per essere ricevuti e ascoltati dal Presidente Emiliano, per trovare una soluzione immediata e per evitare che tale spiacevole situazione si ripeta nei prossimi anni.

Il Presidente Emiliano, che sappiamo ha creato anche un gruppo whatsapp con le famiglie, spero riceva i genitori e ascolti le ragioni della protesta e agisca di conseguenza.

#rispettoperidirittidellinfanzia

#rispettatelefamigliechehannoiscrittoibambinialnido

Ufficio Stampa FISM