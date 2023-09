“Dedica il concerto a Ilaria”. Appello a Lazza per la giovane foggiana scomparsa

FOGGIA – Gli amici della giovane Ilaria Mirasole, la ragazza morta con il fidanzato Nicola Di Lorenzo in un incidente stradale, hanno rivolto un appello a un giovane cantante. Il prossimo 8 settembre Lazza terrà un concerto a Milano.

A questo concerto avrebbe dovuto partecipare anche Ilaria ma la sua giovane vita è stata spezzata, insieme a quella del suo fidanzato Nicola, l’8 luglio in un terribile incidente stradale.

I suoi amici, in accordo con i genitori, hanno iniziato un tam tam affinché arrivi al cantante la richiesta di dedicarle il concerto. In accordo con la famiglia, il messaggio sta passando tramite social e email. “Abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti, per favore fate girare, cerchiamo di far arrivare questo messaggio a Lazza. Per Ilaria. La mail è lazza@menextagency.com. Girate, girate, girate!”. La giovane foggiana era grande fan dell’artista.