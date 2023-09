Donna uccisa a coltellate a Roma: vittima un’infermiera

ROMA – Una donna è stata uccisa a coltellate nell’androne di un palazzo in via Giuseppe Allievo nel quartiere Trionfale a Roma. La scoperta è stata fatta da un condomino che ha trovato il corpo della vittima in una pozza di sangue e ha chiamato la Polizia.

Il cadavere presenta alcune ferite d’arma da taglio in punti vitali.

Sul posto sono arrivate le volanti della Questura di Roma, la Sezione Omicidi della Squadra Mobile e la scientifica. Secondo le prime informazioni la vittima era un’operatrice sanitaria di 52 anni che lavorava in un ospedale della zona. Tra le piste seguite dagli investigatori anche quella passionale.

Caccia al killer

In particolare, tra le tracce seguite dagli investigatori c’è anche quella che porterebbe all’ex compagno della donna, attualmente irreperibile. Lo riporta l’agenzia Lapresse.