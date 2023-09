Fabrizio: “Il Comitato Festa Patronale ha cercato equilibrio sia economico che nelle scelte”

Riceviamo e pubblichiamo. Manfredonia – “Come Consigliere Comunale delegato ai Grandi Eventi desidero ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa festa, in primis il Vescovo Padre Franco Moscone faro della nostra comunità. Le sue parole forti, la sua preghiera e la sua benedizione aiutano a nutrire la nostra fede e la nostra crescita spirituale, riempendo di speranza il futuro, continuando a guidarci lungo il cammino della fede e dell’amore cristiano.

Ringrazio ogni singolo sponsor, aziende e cittadini che in piena visibilità o in anonimato ed in assoluto silenzio hanno espresso solidarietà con un aiuto economico di qualsiasi importo. Ringrazio il Sindaco Gianni Rotice per la fiducia che mi ha concesso, l’amministrazione Comunale tutta, consiglieri maggioranza ed opposizione, la tecnostruttura del Comune, l’intero Comitato Festa Patronale nel nome del suo Presidente Francesco Brunetti, i volontari della P.A.S.E.R., Croce Rossa, Associazione dei Carabinieri, Associazione Misericordia, il Comando della Polizia Locale, tutte le Forze dell’Ordine: Finanza, Carabinieri, Polizia di Stato, la pazienza del commissario Umberto Bronda che mi ha dovuto sopportare e mi ha supportato in modo splendido e fattivo in costante contatto telefonico, il Comandante della Capitaneria di Porto Antonio Cilento ed i suoi eccellenti collaboratori, tutti gli organi ed Enti immersi in un lavoro organizzativo attento e che non poteva permettersi errori impegnandosi per la sicurezza e il benessere di tutti i partecipanti.

Un grazie speciale anche alla presenza volontaria e costante del medico Matteo Vairo per ogni singolo giorno donato alla nostra Patrona, alla sua altissima professionalità ed attenzione garantendo un ambiente sicuro e accogliente per tutti.

Elogio alla nostra Banda Musicale orgoglio della nostra città. Le loro celebrazioni cittadine ci riuniscono come una grande famiglia. La vostra musica ha il potere di toccare le corde del nostro cuore e di portare emozioni profonde. Ai tecnici del Piano di Sicurezza ed all’importante Service di Ivan Forte, instancabili, pazienti e disponibili. Il tecnico elettrico Edvige Michelini sempre presente per risolvere eventuali anomalie. I Tipografi Dauni e Wolf Pubblicità per aver contribuito a creare la meravigliosa rivista ufficiale 2023 e tutte i banner pubblicitari di sponsorizzazione.

Ringrazio le aziende che hanno illuminato la città con le loro meravigliose Luminarie, trasformando le nostre strade in un incantevole spettacolo di luci e colori, portando gioia e un’atmosfera festiva a tutti noi, le aziende pirotecniche che ci hanno regalato intensi momenti di luce e spettacolo. Molti hanno dichiarato di aver goduto dei migliori fuochi pirotecnici di sempre, questo ha creato un contorno fondamentale alla riuscita della Festa. Un elogio particolare alla nostra fantastica Marineria Sipontina impegnati con entusiasmo e facendo rete con il Comitato Festa Patronale agevolando l’immenso lavoro. Ringrazio tutti gli artisti, che hanno reso l’evento così speciale. Un caloroso applauso va anche a coloro che hanno partecipato numerosi, creando un’atmosfera vibrante e coinvolgente.

Anche quest’anno dopo gli eventi post Covid abbiamo assistito a un’affluenza importante di visitatori, dimostrando quanto la nostra festa patronale sia amata non solo dai residenti ma anche da chi viene da fuori per partecipare. È stato un momento in cui la nostra comunità si è aperta al mondo, accogliendo tutti con il calore e l’ospitalità che ci contraddistinguono.

I numerosi eventi culturali, musicali e artistici hanno reso la festa un’esperienza indimenticabile per tutti. Le esibizioni dei nostri talentuosi artisti locali hanno suscitato applausi scroscianti, ma in generale tutti gli artisti che vi hanno partecipato hanno con tutti noi condiviso il calore della nostra Manfredonia. Si ringraziano gli Alberini, maestri giostrai per aver dato disponibilità per i ragazzi Speciali e donando loro un sorriso, facendo divertire bimbi, ragazzi ed anche adulti.

Ringrazio ancora tutti quelli che non ho nominato, ma in egual modo hanno dedicato il loro tempo e le loro energie alla pianificazione, all’organizzazione del Comitato Festa Patronale. È superbo aver notato che gli eventi religiosi e civili della Festa Patronale siano stati un vero e proprio bagno di folla. Questo è un segno evidente del grande successo e dell’entusiasmo che ha circondato l’intera festa. La straordinaria partecipazione è stata un’esperienza condivisa di gioia e unità, un momento in cui le differenze sono svanite e siamo diventati tutti un’unica comunità festante. E’ un ricordo che porteremo con noi per molto tempo. Grazie a tutti voi per aver reso possibile questo evento eccezionale. Inoltre, voglio esprimere la mia gratitudine a voi, concittadini, per aver abbracciato l’atmosfera di gioia e condivisione che ha pervaso la festa. La vostra partecipazione entusiastica ha reso questa 187ª edizione ancora più memorabile.

Ringrazio moltissimo anche chi si è espresso in modo critico, in quanto ogni singola parola viene registrata dalla sottoscritta che ne farà tesoro in futuro, qualora mi sia data la responsabilità in altre occasioni, provando nel sforzarsi di deludere meno persone possibili. Le scelte possono non essere condivisibili, ma il Comitato Festa Patronale ha cercato equilibrio sia economico che nelle scelte delle manifestazioni civili, in quanto la festa è di tutti e non ad esclusivo appannaggio di una età o una categoria. L’intera comunità deve gioire, così come accaduto. I ringraziamenti, che sono nel Post ed anche quelli non citati sono l’emblema della complessità dell’evento e della macchina organizzativa che si muove per la nostra Patrona. Essere spettatori e critici è giusto nella diversità dei gusti e delle idee, ma lo si faccia con responsabilità e rispetto in nome delle fatiche di tutti e della nostra Maria Santissima di Siponto.

Non sarà sicuramente necessario rendere noto, ma forse si, che la durata prolungata della Festa Patronale, (non credo esistano in Italia festeggiamenti così lunghi per una Festa Patronale) se da un lato ci permette di vivere momenti intensi di fede e di festa, dall’altro pone notevoli pressioni sulle nostre risorse finanziarie, ricordando che sono esclusivamente private e non pesano sulle casse Comunali. Il nostro comitato festa ha lavorato instancabilmente per superare le difficoltà economiche che si sono presentate lungo il percorso, cercando di garantire che la festa mantenesse il suo splendore e la sua importanza per la nostra comunità.

Si è cercato con umiltà modi creativi per raccogliere fondi, coinvolgendo i membri della comunità e sponsor anche al di fuori della nostra città, che hanno risposto supportando e garantendo che questa festa rimanga un faro di fede, speranza e unità per tutti noi.