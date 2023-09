L’affondo dell’ex vicesindaco Basta: “Da Rotice totale incompetenza politica”

MANFREDONIA (FOGGIA) – “Cari amici, cittadini tutti, è di ieri sera il comunicato con il quale il Sindaco di Manfredonia, Gianni Rotice, ha deciso di revocare le deleghe in capo al sottoscritto. La motivazione alla base di questa decisione altro non è che il rifiuto di un confronto con il gruppo politico che mi onoro di aver rappresentato in giunta negli ultimi 21 mesi, Forza Italia. Confronto. Ecco la parola chiave in questa grottesca vicenda.

Lo stesso confronto mancato tra me ed il sindaco nelle ultime settimane. Ho assistito ad un precedente molto singolare e a cui non avevo mai assistito, in cui un sindaco revoca la delega al proprio vice senza precedente confronto (come si dovrebbe fare in ossequio alle più elementari regole di buon comportamento), ma con un post su Facebook, che fa il paio con tutte le altre scelte che dimostrano la sua totale incompetenza politica. Ma quale “politica” la sua?

Quella fatta chiuso nelle stanze a farsi consigliare da qualche assessore del suo “cerchio magico”, che anziché pensare alle reali e gravi problematiche della Città semina zizzania, calunnie, diffidenze? Quella che permette ad alcuni consiglieri e assessori di creare un clima di ostilità nei confronti di chi ha lavorato incessantemente, al solo fine di trarne benefici personali ? Ci sarà modo e tempo di esaminare l’operato di costoro, e di valutare la sussistenza di interessi personali e lavorativi nei settori di specifico riferimento. La Città ha il diritto di sapere.

Di sapere che in questi 21 mesi ho sempre lavorato per la risoluzione dei problemi, a volte riuscendo a conseguire gli obiettivi prefissati, programmandone altri, e mettendomi a totale disposizione dei cittadini, a prescindere dall’appartenenza e dal credo politico degli stessi, come un buon amministratore dovrebbe fare. È questo il ruolo che mi è stato affidato e che ho cercato di onorare con tutto me stesso.