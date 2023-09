Manfredonia. Pizzomunno Cup: si rivela l’edizione numero XXXI

MANFREDONIA, 2 SETTEMBRE 2023. Secondo weekend di settembre all’insegna della vela competitiva per Manfredonia, Vieste e tutto il Gargano, nello scenario di rara bellezza naturalistica e paesaggistica che solo la Montagna del Sole e il suo mare possono offrire.

Dall’8 al 10 settembre prossimi, infatti, si terrà la storica Pizzomunno Cup che, giunta alla sua trentunesima edizione, è la seconda regata più longeva di Puglia dopo la trans-adriatica Brindisi-Corfù ed è considerata, nel settore della vela, tra le manifestazioni più prestigiose e rilevanti del medio-basso Adriatico.

Fervono pertanto i preparativi della gara e le attenzioni sono tutte rivolte alle rifiniture dei dettagli e alla definizione dei particolari di ogni singolo appuntamento della manifestazione, il cui programma è illustrato di seguito.

Francesco Brunetti, presidente della sezione di Manfredonia della LNI, ha sottolineato alcuni aspetti fondamentali: “Sono onorato di presentare questa trentunesima edizione della Pizzomunno Cup e con grande piacere annuncio l’elemento di novità sociale di quest’anno legato alla partnership con i C.A.V.di Puglia cui darà dedicata una delle giornate della manifestazione. Grande soddisfazione per la gara che sta raccogliendo adesioni da parte di imbarcazioni provenienti da tutta la Puglia e non solo da Manfredonia.

Confidando in condizioni meteorologiche favorevoli, si prospetta una bella sfida.

Prosegue il nostro lavoro quotidiano e, anche di concerto con l’amministrazione comunale, cercheremo di far avvicinare al mondo della vela anche bambini e ragazzi appartenenti alle fasce fragili della popolazione attraverso i nostri corsi“.

“Il settore welfare legato allo sport attraverso la campagna regionale ‘Allènati contro la violenza’ ha una rilevanza fondamentale – ha commentato Antonia Facciorusso, consigliera comunale di Manfredonia e Presidente della Commissione Consiliare Welfare – e ricordo il grande lavoro che sta svolgendo il C.A.V. di Manfredonia coordinato dall’Avv. Daniela Gentile“.

“Fino ad oggi poco più di trenta imbarcazioni iscritte alla gara e altre se ne aggiungeranno nei prossimi giorni”.

“Un dato sportivo importante – ha ricordato Antonella Lauriola, assessore al bilancio del Comune di Manfredonia – che sottolineo anche come amministratrice pubblica e non solo come persona amante del mare e dello sport. Manfredonia è una città di mare che, però, è poco amante del mare. Come assessore, con l’aiuto dell’amministrazione, mi piacerebbe coinvolgere maggiormente i ragazzi e le famiglie sipontine nelle attività sportive, dal momento che lo sport è un ottimo veicolo di inclusione sociale che contrasta anche la dispersione, pertanto ben vengano queste manifestazioni che vanno incentivate“.

“Anche solo coinvolgendo tutte le barche a vela ormeggiate nei vari porti della città, circa un centinaio, potremmo organizzare il primo evento velico della Puglia per numero di barche partecipanti – ha considerato Roberto Centonza, consigliere allo sport della sezione sipontina della Lega Navale Italiana – e purtroppo devo sottolineare che c’è poca partecipazione da parte degli armatori locali. Forse perché la Pizzomunno Cup ha un taglio nettamente agonistico, dettato anche dalle regole FIV. Ciò che dico a noi tutti, prima di tutto a me stesso che sono un agonista sfegatato, dobbiamo cercare di realizzare una manifestazione che abbia una valenza agonistica, ma che accolga anche i diportisti, con le categorie libere e da diporto, come avviene ad esempio con la Barcolana. Si può fare, allargando il raggio di azione e coinvolgendo tutti gli operatori del mondo della vela sipontina”.

Entrando nel dettaglio degli aspetti tecnici della gara, quest’anno il meteo sembra favorevole e si spera di scongiurare quanto successo nel 2022, quando un vento di libeccio a 40 nodi ha impedito l’arrivo a Vieste.

“Per quanto riguarda il percorso – ha proseguito Roberto Centonza – è lo stesso di sempre: si parte dallo specchio d’acqua di Manfredonia, quindi boa di bolina di disimpegno, dopo di che inizia il giro del Gargano fino a Vieste. Invece per la regata di ritorno a Manfredonia di sabato 9 settembre si partirà da uno specchio d’acqua suggestivo ed emozionante come quello antistante il Pizzomunno con arrivo nello specchio d’acqua antistante il Castello di Manfredonia.

Per la domenica 10 settembre ci sarà la veleggiata carosello legata alla campagna ‘Allènati contro la violenza’. Ringrazio infine tutti i partner tecnici e i sostenitori economici e non della manifestazione”.

“Desidero innanzitutto ringraziare l’Istituto professionale IPEOA Michele Lecce per il concreto contributo e la collaborazione per gli aspetti conviviali della manifestazione. Per quanto riguarda l’evento del 10 settembre denominato Sirene – ha illustrato Luigi Olivieri, segretario della LNI di Manfredonia e presidente del comitato di regata –, si terrà presso l’Infopoint di Piazzetta Mercato, con inizio alle ore 09.30, e vedrà la partecipazione dei C.A.V. del territorio.

A seguire ci sarà, come già accennato, la veleggiata in collaborazione con tutte le realtà associative, i sodalizi nautici e i circoli affiliati FIV che a Manfredonia si occupano di vela, che richiamerà con il simbolo del nastro rosso issato su tutte le barche il valore del contrasto alla violenza di genere”.

Lo sport pertanto come strumento educativo e veicolo di inclusione. Il logo “Allènati contro la violenza”, oltre che su tutti gli strumenti di comunicazione dell’evento sportivo, verrà apposto anche sulle maglie di gara degli atleti che parteciperanno alla regata. Abbinare una manifestazione sportiva alle tematiche sociali e culturali e di promozione del territorio è l’obiettivo fondamentale da raggiungere. Inoltre, alla Pizzomunno Cup 2023, grazie alla sensibilità dell’armatore Michele Cavallone parteciperà una barca “particolare” che ospiterà come equipaggio i giovani allievi della scuola Vela della Lega Navale di Manfredonia. Un premio per l’impegno sportivo di questi giovani velisti, ma anche una importante esperienza formativa.

Nel corso della conferenza stampa hanno preso la parola anche Libera Lauriola, assistente sociale e operatrice del CAV Impegno Donna, che ha sottolineato l’importanza dell’aspetto sociale nello sport e di quanto sia importante il sostegno della comunità per risolvere il problema della violenza di genere. Nancy Zorretti, per il Comitato Territoriale UISP Foggia-Manfredonia, ha ricordato l’impegno sociale dell’ente di promozione sportiva per quanto attiene il tema della violenza di genere – con varie manifestazioni che verranno dedicate al tema – e la sensibilizzazione messa in atto nella comunità. Il professore Antonio Marinaro, in rappresentanza dell’IPEOA Michele Lecce, ha sottolineato il valore della rete sociale e delle sinergie fra tutte le forze del territorio come istituti scolastici, istituzioni, parrocchie, corpi intermedi e associazioni sportive e altri, per contrastare la dispersione scolastica e sociale, ma anche le devianze che mettono a rischio gli adolescenti.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE

ü Sabato 2 Settembre h. 18.30 – Conferenza stampa per la presentazione dell’evento presso la sede sportiva della Lega Navale di Manfredonia in Viale Miramare;

ü Martedì 5 Settembre h. 20.00 – Termine ultimo per iscriversi alla Regata;

ü Giovedì 7 Settembre h. 20.00 – BRIEFING armatori/skipper/regatanti presso la sede sportiva della Lega Navale di Manfredonia in Viale Miramare;

ü Venerdì 8 Settembre h. 09.30 – REGATA costiera Manfredonia – Vieste, valida quale 1^ tappa per l’assegnazione del “Trofeo Pizzomunno Cup” e “Trofeo A. Frattarolo”, con partenza dalle acque antistanti il Castello Svevo – Angioino di Manfredonia;

ü Sabato 9 Settembre h. 09.30 – REGATA costiera Vieste – Manfredonia, valida quale 2^ tappa per l’assegnazione del “Trofeo Pizzomunno Cup” e “Trofeo A. Frattarolo”, con partenza dalle acque antistanti la città di Vieste;

ü Domenica 10 Settembre h. 09.30 – SIRENE: Evento aperto alla cittadinanza aderente alla campagna di prevenzione della violenza di genere “Allènati contro la violenza”. c/o ITST -Infopoint Turistico di Piazzetta Mercato a Manfredonia. A seguire veleggiata carosello nel Golfo di Manfredonia. Sulle barche partecipanti saranno issati i nastri rossi contro la violenza di genere.

Per le iscrizioni alla regata è necessario consultare il sito: www.regatedelgargano.it

PREMI

– Trofeo Challenge “Pizzomunno Cup” al Circolo di appartenenza dell’imbarcazione prima classificata in tempo compensato ORC nella classifica overall che scaturirà dalle due regate Manfredonia-Vieste e Vieste-Manfredonia;

– Trofeo Challenge “Adolfo Frattarolo” al Circolo della squadra, composta da due imbarcazioni, meglio classificate in ORC overall.

Altri premi e trofei saranno assegnati al termine dell’evento di chiusura della manifestazione sportiva.

La Pizzomunno Cup è promossa e organizzata dalla Lega Navale Italiana – sezione di Manfredonia in collaborazione con World Sailing, Ottava Zona FIV, UVAI, Lega Navale Italiana – sezione di Vieste, Marina di Vieste-gruppo Marinedi.

La manifestazione gode del patrocinio di: Regione Puglia, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, Città di Manfredonia, Città di Vieste, Comune di Monte Sant’Angelo, Comune di Mattinata, Parco Nazionale del Gargano.

L’evento Sirene di domenica 10 settembre, dedicato al tema della violenza di genere nell’ambito della campagna regionale “Allènati contro la violenza” è, inoltre, organizzato in collaborazione con Centro anti violenza Ambito di Manfredonia Rinascita Donna, Associazione Impegno Donna CAV Telefono Donna di Foggia, Osservatorio Giulia e Rossella Centro antiviolenza Onlus di Barletta, UISP Comitato Territoriale Foggia-Manfredonia, ITST – Istituto Tecnico Superiore per l’industria dell’ospitalità e del turismo allargato.

Un doveroso ringraziamento va a tutti i partner economici della manifestazione, per il sostegno e il supporto.

Lega Navale Italiana – Sezione di Manfredonia