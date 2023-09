Manfredonia. Rinaldi (Fi): “Rotice e le sue farneticanti dichiarazioni”

“Forse siamo diventati scomodi per aver chiesto troppe spiegazioni…Apprendo dalla pagina Facebook, tecnica comunicativa adottata del sindaco anche per questioni istituzionali, di una revoca, alla mia persona, di una delega “inutile”, quella al turismo, inutile perché non può essere altro, in quanto priva di potere decisionale da parte mia e di risorse economiche”.

Lo scrive in una nota a consigliera comunale di Forza Italia di Manfredonia, Liliana Rinaldi.

“E tale revoca della inutile delega fa davvero ridere, come un pò diverse scelte operate dal sindaco, rispetto alle quali è emersa la sua mancata conoscenza di ogni dinamica politica. E se questa decisione di Gianni Rotice è risibile, non lo è il suo comportamento in questi due anni di amministrazione, che sfiora l’assurdo e diventa lesionismo agli interessi della Città.

Come dimenticare il suo tradimento perpetrato alla mie spalle e dei miei elettori votando contro la riconferma della mia carica assessorile alla provincia, privando in tal modo Manfredonia di un assessore provinciale alla città?

Cosa si nasconde dietro certe sue, apparentemente incomprensibili, decisioni?

Confesso di non averlo ringraziato quando distribuiva la suddetta delega in consiglio, essendo ben consapevole che si trattasse di un suo ennesimo bluff. Ora, piuttosto che farneticare con i suoi post su Facebook, dia spiegazioni alla città su dove sono stati destinati i fondi, da chi è gestito l infopoint, quali sono i criteri adottati per la elargizioni delle risorse su questo comparto. Lo faccia e si rapporti alla Città, che non ha più fiducia nel suo operato”.