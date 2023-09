“Maria conforto degli ammalati, aiuto e sostegno nelle vicende della vita”

Riceviamo e pubblichiamo

L’8 settembre nella Basilica Santuario Santa Maria Maggiore di Siponto il Vescovo Padre Franco Moscone, celebrerà l’Eucarestia in occasione della Natività della Vergine Maria ed in concomitanza del 10^ anniversario di una bella iniziativa popolare nata da un gruppo di devoti della Madonna di Siponto che fin dall’8 settembre 2013 si riuniscono nella Basilica ogni primo lunedì del mese per pregare e affidare alla Madonna di Siponto tutti gli ammalati, coloro che si prendono cura degli ammalati, i dottori e gli operatori sanitari.

L’iniziativa da prima, accolta e animata da padre Mario Marchioni, e poi da don Leonardo Petrangelo, attuale rettore della Basilica.

Il programma è il seguente:

ore 17,45 Santo Rosario per gli ammalati

ore 18,30 Celebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Mons. Franco Moscone

La Madonna di Siponto attende i suoi figli bisognosi di aiuto e di amore. Nella Madre di Dio la nostra gioia, la nostra forza e la nostra speranza.