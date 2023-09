Omicidio Franca Marasco, prefetto Foggia: “Grazie a tutti gli inquirenti”

Foggia – All’esito di una complessa attività d’indagine e di mirate ricerche, i Carabinieri della Compagnia di Foggia e del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Foggia hanno rintracciato a Napoli e tratto in arresto – in esecuzione del decreto di fermo emesso dalla Procura di Foggia – una persona senza fissa dimora di nazionalità marocchina, irregolare sul territorio nazionale, pregiudicata, indiziata di essere l’autore dell’omicidio di Franca Marasco che to scorso 28 agosto ha scosso profondamente l’intera comunità di Foggia.

“Al Procuratore della Repubblica di Foggia, Ludovico Vaccaro, unitamente al suo gruppo di lavoro, e al Comandante Provinciale dei Carabinieri di Foggia, Michele Miulli, insieme alle donne e uomini dell’Arma dei Carabinieri da lui brillantemente guidati, rivolgo le espressioni di grande compiacimento per l’immediata, capillare ed efficace attività investigativa condotta che ha assicurato in tempi rapidi alla Giustizia il presunto responsabile del vile omicidio” – ha dichiarato il Prefetto di Foggia Maurizio Valiante – “a dimostrazione, ancora una volta, della alta capacità e qualificazione professionale di tutte le Forze di Polizia nell’azione incessante di contrasto alla criminalitò che stanno svolgendo sul nostro territorio”.