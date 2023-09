Sotto il manto di stelle Sipontina sposa Re Manfredi – 34^ puntata

Sotto il manto di stelle che danzavano nel cielo notturno e con la luna come loro testimone silente, Manfredi si inginocchiò davanti a Sipontina. Le sue parole erano come versi scritti di un antico poeta, un incantesimo di amore intenso:

“O mio amore, in questo luogo, tra gli ulivi e il mare, ti chiedo di condividere la tua vita con la mia. In te ho trovato la bellezza della natura, la bellezza del anima e la luce che illumina ogni mio pensiero. Sei come una margherita selvatica che ha sbocciato nel mio cammino e non posso fare a meno di desiderarti al mio fianco per sempre.”

Le torce di legno illuminavano il loro amore, e le lacrime di gioia scivolavano lungo le guance di Sipontina. Con un sorriso radiante, accettò l’invito di Manfredi, dicendo: “Manfredi, anche se non conosco ogni segreto del tuo passato, sono pronta a condividere il mio futuro con te. La nostra passione è come le stelle sopra di noi, eterno e luminoso.”

Nel silenzio della notte, con le torce a illuminare il loro cammino, la cerimonia nuziale tra Manfredi e Sipontina stava per iniziare, unendo due anime destinate a brillare insieme per sempre.

In quella notte straordinaria, nel cuore di quel luogo romantico, in quell’angolo di paradiso baciato dal mare, Edor aveva compiuto un miracolo su richiesta di Manfredi. Aveva trovato un santo monaco, una presenza inusuale in quei luoghi di passione e amore sfrenato. Questo monaco, accettando l’invito di unirli in matrimonio, portava con sé un’aura di saggezza e serenità che si percepiva ancor prima di vedere il suo volto.

Il monaco, di nome Roberto, portava con sé gli anni come una corona di perle, una barba lunga e bianca che sembrava custodire segreti antichi. Aveva conosciuto le battaglie e le tempeste della giovinezza come un grande condottiero, ma con l’età, aveva scelto un cammino diverso, quello della spiritualità. Aveva abbandonato le ricchezze terrene e i piaceri effimeri, consapevole che erano solo tentazioni create dal diavolo per distogliere gli uomini dal loro vero scopo.

Quel monaco, ora saggio e sereno, rappresentava un testimone inusuale per l’amore appassionato di Manfredi e Sipontina. Ma in quel momento, la sua presenza era come una benedizione, una promessa di eternità per un amore che sfidava ogni convenzione, mentre la luna sorridente e le torce di legno illuminavano l’inizio di una nuova vita per i due spiriti liberi e innamorati.

Nella tranquilla notte a sette miglia a nord di Siponto, nella piana di Macchia, nella meravigliosa cornice del Bosco sul Mare, Edor era un testimone privilegiato di uno spettacolo tanto incantevole quanto straordinario. Le dolci luci della luna e delle stelle danzavano sopra il mare, creando un’atmosfera magica che avvolgeva Manfredi e la sua amata, Sipontina Natanoi.

Manfredi, un uomo di nobile lignaggio, aveva fatto una scelta audace e straordinaria: abbandonare tutto ciò che rappresentava il suo titolo, il suo reame e l’impero. Non era una decisione da prendere alla leggera, ma Manfredi desiderava ardentemente una nuova vita, una vita in cui potesse essere semplicemente se stesso, senza il peso dei titoli nobiliari che aveva ereditato. Non voleva più essere Manfredi di Hohenstaufen, né Manfredi di Svevia, né Manfredi di Sicilia. Voleva essere solo Manfredi, un uomo libero di seguire il suo cuore.

Manfredi aveva trovato l’amore in Natanoi, una giovane donna di straordinaria bellezza, e il loro amore era qualcosa di straordinario, fuori dal comune. Edor osservava con occhi brillanti mentre Manfredi e Natanoi si amavano sotto il cielo stellato e il bagliore argentato della luna. Era uno spettacolo di puro amore, un amore che sbocciava come un fiore raro in quel magico angolo del mondo.

Il Bosco sul Mare, con i suoi alberi di ulivo maestosi e la brezza salmastra che sfiorava delicatamente la loro pelle, era il teatro perfetto per questo amore epico. Edor sapeva di assistere a uno dei momenti più belli che il mondo potesse offrire: l’inizio di un amore vero e profondo, illuminato dalla luce delle stelle e dalla gentilezza della luna. Era una scena da raccontare nei secoli a venire, una storia di coraggio, libertà.

Nel cuore della notte, sotto il manto di stelle che punteggiavano il cielo oscuro, il Monaco Roberto, vestito con l’abito di un tempo passato, si avvicinò a Manfredi e Sipontina Natanoi. I due sposi erano emozionati e ansiosi, pronti a giurarsi amore eterno sotto quel tetto di stelle.

Il Monaco Roberto fece un cenno gentile, invitandoli a inginocchiarsi su quella santa terra, dove l’ombra degli alberi del Bosco sul Mare si mescolava con la luce argentea della luna. Con voce solenne, il Monaco iniziò a parlare:

“Manfredi e Sipontina Natanoi, questa notte straordinaria è un dono di Dio, un dono che si svela sopra di noi con la sua bellezza celestiale. Qui, in questo luogo incantato, sotto il baldacchino di stelle che Dio stesso ha creato, siete venuti per dichiarare il vostro amore eterno e consacrare la vostra unione davanti a Lui.”

Gli occhi di Sipontina Natanoi brillavano di emozione mentre Manfredi teneva la sua mano con affetto e determinazione.

Il Monaco Roberto continuò: “L’amore è un dono divino, un sentimento che ci unisce, che ci rende più forti. È un legame che trascende il tempo e le sfide. Oggi, qui, vi chiedo: volete consacrare il vostro amore, promettendo di essere l’uno per l’altra in ogni momento della vostra vita?”

Manfredi e Sipontina Natanoi annuirono con fermezza, gli occhi fissi l’uno nell’altro. Le parole del Monaco Roberto risuonavano nell’aria notturna, come un giuramento eterno.

Il Monaco sorrise e concluse: “Allora, in nome di Dio e sotto il manto di queste stelle, io vi dichiaro marito e moglie. Possiate con il vostro amore crescere come la luna, brillante e eterno, e che le stelle stesse siano testimoni del vostro amore senza fine.”

Manfredi e Sipontina Natanoi si scambiarono uno sguardo affettuoso, sapendo che il loro amore era ora consacrato per sempre, sotto il tetto delle stelle e con la benedizione divina del Monaco Roberto. Era l’inizio di una nuova avventura, un capitolo epico nel loro amore, e nulla avrebbe potuto oscurare la luce di quella notte magica.

Mentre il Bosco sul Mare si tuffava nell’incanto della notte stellata, Manfredi e Sipontina Natanoi si scambiarono gli anelli nuziali in oro bianco. Era un momento di profonda importanza, un gesto che simboleggiava il loro impegno eterno.

Gli anelli erano semplici, ma la loro semplicità nascondeva una potente simbologia. Realizzati in oro bianco, scintillavano sotto il chiarore della luna come due piccoli astri caduti dal cielo. La loro forma circolare, senza inizio e senza fine, rappresentava l’eternità, l’assenza di confini nel loro amore.

Manfredi prese delicatamente l’anello nuziale, un cerchio di oro bianco finemente lavorato. Le sue mani tremavano leggermente, non per la paura, ma per l’emozione di questo momento straordinario. Guardò negli occhi di Sipontina Natanoi, quegli occhi che avevano catturato il suo cuore, e disse con voce vibrante di amore: “Con questo anello, ti prometto il mio amore eterno, la mia lealtà e la mia protezione. Sarò il tuo compagno in ogni avventura e la mia anima sarà legata alla tua per sempre.”

Sipontina Natanoi sorrise, i suoi occhi lucidi di felicità, e prese l’anello di Manfredi. Era identico al suo, un cerchio perfetto di oro bianco che rappresentava il loro destino condiviso. Con voce dolce, disse: “Con questo anello, ti prometto il mio amore eterno, la mia fedeltà e la mia dedizione. Sarò al tuo fianco in ogni sfida, e il mio cuore batte all’unisono con il tuo.”

Manfredi e Sipontina Natanoi scambiarono gli anelli, e quel semplice gesto segnò l’inizio di una nuova vita insieme. Gli anelli erano più di gioielli, erano simboli del loro amore senza fine, un amore che, come il cerchio perfetto, non aveva né inizio né fine. E sotto il tetto delle stelle, nell’abbraccio della notte, quel legame divenne ancora più forte, come il firmamento sopra di loro, eterno e luminoso.