Contrariamente a quanto si possa pensare, i giochi di casinò online con denaro reale – a patto che si giochi su piattaforme legali, riconosciute e certificate come winnita casino – seguono un gioco equo e trasparente, che viene costantemente testato e controllati da organi indipendenti. Una di queste valutazioni riguarda il software che genera automaticamente numeri casuali, più comunemente noto come RNG.

Numeri e azzardo

I generatori di numeri casuali (RNG – random number generators) sono un elemento cruciale dei giochi che spopolano nei casinò online. Essi forniscono la completa casualità necessaria per i giochi digitali basati proprio sull’azzardo. Tutti i siti di gioco autorizzati e affidabili fanno uso di programmi informatici RNG testati da autorità indipendenti per garantire un gioco sempre corretto.

Tuttavia, sono molti i giocatori che si chiedono ancora cosa sia un RNG e se sia veramente sicuro e affidabile come descritto.

In poche parole, l’RNG è un algoritmo che genera e produce il risultato dell’azione. In particolare, il numero generato viene mappato sulla tabella dei risultati del gioco e il risultato viene visualizzato sullo schermo. Ogni secondo, gli RNG producono vaste sequenze di numeri indipendenti che non seguono alcuno schema. Sono responsabili di fornire un singolo numero o un insieme di numeri della serie quando viene richiesto in qualsiasi momento.

La casualità variegata di RNG

Esistono diverse tipologie di software RNG, tuttavia, indipendentemente dal metodo utilizzato, gli RNG sono abbastanza comuni e usati anche fuori dai casinò. Principalmente, sono due le opzioni più diffuse per generare questi numeri aleatori:

True Random (TRNG)

Pseudo Random (PRNG)

I generatori di numeri casuali veri e propri (TRNG) utilizzano eventi fisici con elementi casuali, come i segnali di rumore, per creare valori numerici casuali. In questo modo è impossibile che i numeri vengano compromessi perché è impossibile prevedere la sequenza di numeri a causa della casualità.

Un generatore di numeri pseudo-casuali (PRNG), invece, utilizza algoritmi per creare grandi stringhe di numeri che si basano su una stringa di numeri più corta. Questa stringa di numeri più corta è nota come numero seme e può talvolta essere basata su una fonte fisica o naturale, proprio come un TRNG. Tuttavia, poiché questi sistemi sono interamente digitali e si basano su un numero seme e un algoritmo, un hacker potrebbe cercare di accedere a entrambi per decodificare i valori, anche se le probabilità che ciò avvenga sono estremamente basse.

Gli RNG nei casinò online

Non sembra una cosa troppo eccitante, ma gli sviluppatori di slot machine esperti sanno perfettamente come confezionare questi algoritmi e come farne buon uso.

Caratteristiche come simboli speciali, rulli a cascata, distribuzione delle carte e altre funzioni dinamiche aggiungono ulteriori complessità all’algoritmo. In altre parole, ci sono altri fattori che influenzano i risultati del RNG dei giochi di casinò online e rendono l’intera esperienza più dinamica.

RNG: un sistema imbattibile?

I generatori di numeri casuali dei casinò online sono progettati in modo che il giocatore medio non possa assolutamente batterli, garantendo così giochi equi e trasparenti per tutti. D’altronde, la casualità è parte integrante dei giochi di casinò, vecchi e nuovi, e dell’azzardo stesso, in cui è la fortuna a determinare la vincita o la perdita. Nessuno può mai essere certo dell’esito di un gioco, anche se è possibile calcolare la probabilità di ciò che accadrà, specie nei giochi basati sull’abilità. Tuttavia, l’intero concetto di gioco d’azzardo – e ciò che rende questi giochi divertenti – è scommettere su un risultato incerto.

Per vincere il sistema o, potremmo quasi dire sabotarlo, dovrete avere accesso al software e agli algoritmi utilizzati per creare i valori che guidano la casualità in questi giochi. Come si può immaginare, questi sono altamente protetti dai produttori, che vogliono assicurarsi che i loro giochi possano essere vinti solo in modo equo.

Strategie di gioco nei sistemi RNG

Comprendere la natura casuale e indipendente dei risultati degli RNG è importante per una buona strategia di gioco. Ci sono molti pregiudizi cognitivi comuni che i giocatori devono evitare quando giocano ai giochi di casinò. Molti di essi derivano dalla mancanza di comprensione del funzionamento dei giochi.

I rituali e le superstizioni del casinò, per esempio, possono sembrare divertenti ma possono anche portare a un gioco d’azzardo irresponsabile. Giocando ai giochi RNG, ricordatevi sempre che i risultati non sono correlati quindi, invece di cercare di prevedere i risultati casuali che sono sempre in funzione e non si fermano mai, usate la testa mentre vi divertite senza esagerare.

Azzardo e RNG a braccetto!

Per concludere, i generatori di numeri casuali sono programmi complicati che lavorano per mantenere i giochi di casinò il più possibile casuali. Lo fanno da tempo e continueranno a farlo, dato che i casinò online stanno prosperando. Garantiscono un ambiente di gioco sicuro, in quanto presentano titoli imprevedibili, che non possono essere manipolati. Tutti i giochi, tranne quelli con croupier dal vivo che si basano sull’intervento umano, si basano su questa tecnologia. (nota stampa).