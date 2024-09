Contrada Pace, Monte Sant'Angelo: "Urgente intervento per la sicurezza stradale"

Monte Sant’Angelo. Appello dalla Contrada Pace di Monte Sant’Angelo, ai confini con Manfredonia: il tratto di strada tra la fabbrica di produzione del vetro e il Centro Commerciale Gargano versa in uno stato di degrado che non può essere ignorato.

Questo tratto di strada è frequentato non solo dagli automobilisti, ma anche da numerosi ciclisti, che, a causa delle innumerevoli buche, sono costretti a rischiare la propria incolumità ogni volta che vi transitano. Gli incidenti, purtroppo, non mancano, e la caduta diventa quasi una certezza in queste condizioni. Non meno preoccupante è il fatto che questa strada viene utilizzata dai cittadini di Monte Sant’Angelo per raggiungere Manfredonia quando il traffico principale è bloccato: una via di fuga che, però, si trasforma spesso in una trappola, un percorso disseminato di insidie.

Le buche sono così numerose da rendere il percorso un incubo per chiunque si avventuri, ma il problema non si ferma qui. I parapetti dei ponti, che dovrebbero garantire sicurezza, semplicemente non esistono più. È legittimo chiedersi se si debba attendere l’ennesima disgrazia, come quella recente a Manfredonia, dove un albero è caduto provocando una tragedia, prima che si intervenga per evitare che qualcosa di simile accada anche qui.

Le sterpaglie cresciute a dismisura ai lati della strada non solo compromettono la visibilità, ma aumentano anche il rischio di incendi, particolarmente elevato durante i mesi estivi. Basta una piccola scintilla per scatenare un incendio che potrebbe avere conseguenze devastanti per l’intera area. Gli alberi non potati, che invadono la carreggiata, rappresentano un ulteriore pericolo, obbligando gli automobilisti a pericolose manovre di deviazione. La combinazione di questi fattori crea un contesto di insicurezza che non può essere sottovalutato.

È necessario un intervento tempestivo da parte delle autorità competenti per ripristinare condizioni di sicurezza adeguate. La manutenzione stradale non è solo una questione di decoro urbano, ma di tutela della salute pubblica. Un’azione rapida e concreta può prevenire incidenti e situazioni di emergenza che potrebbero altrimenti verificarsi.

“Chiediamo pertanto al Comune di Monte Sant’Angelo e alla Provincia di Foggia di prendere atto della gravità della situazione e di adottare le misure necessarie per la riqualificazione di questo tratto di strada. Gli abitanti di Monte S.Angolo e tutti coloro che vi transitano quotidianamente meritano di poter viaggiare in sicurezza”.