Manfredonia // Notizie in piazza //

Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA (FOGGIA) – “La Festa regionale de l’Unità, in programma a Manfredonia dal 5 all’8 settembre, è l’evidenza della centralità del Partito Democratico nel dibattito politico in Puglia e non solo.

La segretaria nazionale Elly Schlein sarà con noi il giorno di apertura della kermesse, insieme ai segretari regionale e provinciale del PD e alla segretaria regionale dei Giovani Democratici.

Prima di lei, al dibattito sul tema Lavoro e sviluppo per il Sud, interverrà anche Andrea Orlando, candidato alla Presidenza della Regione Liguria per il campo largo progressista.

E non saranno i soli leader nazionali e regionali a salire sul palco di piazzale Ferri, dove discuteremo di autonomia differenziata, PNRR, sanità pubblica, ius soli, giustizia e Europa con il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, i parlamentari pugliesi e non solo, i sindaci e gli amministratori locali, i consiglieri regionali, le organizzazioni sindacali e i rappresentanti di altri partiti.

Tutti questi temi fanno parte dell’agenda politica su cui il Partito Democratico ha chiamato al confronto le forze politiche e i movimenti che già oggi compongono il Campo Largo e quanti altri hanno mostrato interesse per l’apertura di una nuova fase dell’opposizione al governo Meloni e una nuova prospettiva per il futuro del Paese”.

Lo dichiara Paolo Campo, presidente del Gruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale.