FOGGIA – L’Ufficio Scolastico di Foggia invita le scuole a predisporre i moduli per la comunicazione dei posti disponibili per le supplenze dell’anno scolastico 2024/25.

Si tratta di un adempimento importante per far sì che il primo turno di nomine abbia il numero quanto più ampio possibile di posti, cercando quindi di venire incontro alle preferenze espresse dagli aspiranti di GaE e GPS con la domanda presentata online entro lo scorso 7 agosto.

Quali sono le cattedre disponibili

Si richiede alle scuole di comunicare le cattedre che si sono rese disponibili per l’anno scolastico 2024/25, in seguito a utilizzazioni e assegnazioni provvisorie provinciali e interprovinciali, posizioni di stato quali aspettative per tutto l’anno, dottorati di ricerca, utilizzazioni all’estero, collocamenti fuori ruolo, ecc., differimenti delle prese di servizio, mancate prese di servizio, nonché per qualsiasi altra causa

Se la cattedra è disponibile in quanto vacante la supplenza su quel posto ha durata annuale.

Se trattasi di posto di sostegno in deroga la supplenza sarà conferita fino al 30 giugno, termine delle attività didattiche.

Nel caso di cattedre orario esterne disponibili la comunicazione deve essere effettuata solo dalla scuola di titolarità, non anche dalla scuola di completamento.

Se, ad esempio, presso la scuola X esiste una cattedra orario esterna composta da 12 ore presso la scuola X e da 6 ore presso la scuola Y e quella cattedra è disponibile, solo la scuola X dovrà comunicare l’esistenza della relativa disponibilità e specificare l’articolazione della cattedra.

La scuola Y non dovrà comunicare l’esistenza di 6 ore residue, perché quelle 6 ore sono in realtà il completamento di una cattedra orario esterna.

Devono essere altresì comunicate le ore residue o derivanti da part-time, con la citata precisazione che si definiscono ore residue solo quelle che non contribuiscono alla costituzione di cattedre orario esterne con titolarità in altra scuola.

Lo riporta orizzontescuola.it