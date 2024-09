Il Comune di Manfredonia ringrazia il Comitato Festa Patronale

Con orgoglio e gratitudine, il Sindaco, la Giunta e tutta l’Amministrazione Comunale di Manfredonia desiderano ringraziare di cuore la Presidente del Comitato Festa Patronale, Stefania Fortunato, e tutti i membri del comitato per la straordinaria festa patronale che hanno saputo realizzare quest’anno in tempi record, in meno di un mese. Grazie al vostro impegno, siete riusciti a mettere in evidenza il vero spirito sipontino, un “noi” che supera le differenze individuali e si concentra sul bene comune. Avete reso tutti noi orgogliosi di far parte di questa grande famiglia che è Manfredonia.