SAN SEVERO (FOGGIA) – Nuovo prestigioso incarico, quello assunto dallo scorso primo settembre dal tenente colonnello Fabio Ficuciello, che non manca di tornare in città, soprattutto d’estate.

Da Termoli era stato trasferito nella provincia Bat, dove inaugurò ha contribuito ad avviare l’istituzione del gruppo prima e poi del comando provinciale, occupandosi del Nucleo investigativo e del Nucleo informativo.

Dalla Puglia, sua regione d’origine, essendo di San Severo, Ficuciello è stato incarico di guidare una nuova missione internazionale, scenari in cui è stato spesso sul campo, anche non molto tempo fa. Stavolta coordinerà una missione nell’ambito comunitario, tra Italia ed Europa Orientale, per questo ha preso servizio al comando generale dell’Arma a Roma.

Lo riporta termolionline.it