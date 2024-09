Leo: al via la terza stagione musicale dell’Orchestra Regionale dei Conservatori di Puglia, cinque concerti per il grande pubblico pugliese con le “Operette” di Johann Strauss e Franz Lehar

Giunge alla sua terza edizione la stagione musicale dell’Orchestra Regionale dei Conservatori di Musica di Puglia, risultato della collaborazione sinergica dei cinque Conservatori pugliesi con il prezioso supporto dell’Assessorato all’Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Puglia.

Previsti cinque concerti, diffusi sul territorio pugliese, caratterizzati da un programma unico, di grande valenza didattica, vocale e strumentale, incentrati su un repertorio conosciuto al grande pubblico e dalle atmosfere accattivanti delle “Operette” più note, con l’omaggio a due tra i compositori più importanti di questo genere Johann Strauss e Franz Lehar.

Il primo concerto avrà luogo il 7 settembre a Bari, alle ore 18.00 presso l’Auditorium Nino Rota del Conservatorio di Bari.

Seguiranno i concerti, tutti alle ore 20.00, dell’8 settembre presso la Villa Comunale di Foggia, del 9 settembre nel teatro Radar di Monopoli, del 10 settembre a Taranto presso Villa Peripato e, a chiusura, il concerto dell’11 settembre presso il Teatro Apollo di Lecce.

L’ingresso è libero, fino ad esaurimento posti.

“Sono onorato di presentare la terza edizione musicale dell’Orchestra regionale dei Conservatori pugliesi, unica nel suo genere poiché non esiste sul territorio nazionale altro esempio di Orchestra regionale formata dagli studenti delle AFAM del territorio”, commenta l’assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro Sebastiano Leo.

“Il mio Assessorato – continua Leo – da diversi anni pone grande attenzione alla valorizzazione delle eccellenze e dei talenti mediante il sostegno ai Conservatori e alle Accademie che, in Puglia, sono veri e propri fiori all’occhiello nel campo della musica e delle arti nonché punti di riferimento per la crescita territoriale e per la maturazione personale e professionale dei nostri studenti. La sensibilità dell’Amministrazione regionale a tali temi si concretizza con la Legge Regionale n. 67/2017, che mette a disposizione fondi specifici a supporto della produzione artistico-musicale, per un importo complessivo annuo pari a 500.000 euro, prevedendo che una parte delle suddette risorse debbano essere impegnate per la realizzazione di un progetto congiunto e condiviso di produzioni artistiche da presentare nell’ambito del territorio regionale”.

“Pertanto – spiega l’assessore – forti dell’apprezzatissima esperienza degli anni scorsi, i Conservatori di Puglia proseguono nella realizzazione di una manifestazione congiunta. Già negli scorsi anni, infatti, i concerti dell’Orchestra regionale pugliese hanno riscosso grande successo di pubblico e di critica, fornendo ampio risalto ai veri protagonisti, ovvero gli studenti e le studentesse iscritti ai Conservatori della Puglia, riuniti insieme in una grande orchestra sinfonica che rappresenta, per i nostri ragazzi e ragazze, un irrinunciabile momento di aggregazione, confronto e crescita artistica e professionale, quest’anno ulteriormente avvalorata dalla presenza degli studenti delle diverse Scuole di Canto Lirico delle 5 Istituzioni AFAM pugliesi”.

“Ulteriore motivo di orgoglio – ha concluso Leo – è la Direzione dell’Orchestra regionale di Puglia, affidata alla giovane Direttrice M° Danila Grassi, straordinario talento pugliese”.

“Anche per il 2024 – commentano i Direttori Corrado Nicola de Bernart del Conservatorio Tito Schipa di Lecce, Vito Caliandro del Conservatorio Giovanni Paisiello di Taranto, Donato Della Vista del Conservatorio Umberto Giordano di Foggia, Corrado Roselli del Conservatorio Niccolò Piccini di Bari e Gianpaolo Schiavo del Conservatorio Nino Rota di Monopoli – grazie al prezioso supporto dell’Assessorato all’Università della Regione, riprende l’attività dell’Orchestra Regionale dei Conservatori di Puglia. Confermiamo ancora una volta la straordinaria valenza didattica, formativa e professionalizzante di questa esperienza per tutti gli studenti coinvolti e anche quest’anno registriamo, come nelle scorse edizioni, un entusiasmo coinvolgente e un’atmosfera di gioiosa aspettativa da parte dei nostri giovani strumentisti e cantanti”.

“Abbiamo già visto in passato – continuano i Direttori dei Conservatori di Puglia – nascere e crescere tra loro uno spirito di collaborazione e d’insieme veramente straordinario, ottimo stimolo di crescita personale e professionale. Si tratta della conferma di un percorso sinergico tra le Istituzioni di grande valore artistico e formativo, unico in Italia. Molto affascinante è il programma scelto per quest’anno che esplora le frizzanti e spensierate atmosfere d’operetta delle musiche di Johann Strauss e Franz Lehàr, espresse in un ambito di grande suggestione e coinvolgimento, quale appunto l’Operetta, che ben si presta ad una spontanea fruibilità da parte di un pubblico eterogeneo.”

“Le attività programmate – concludono – saranno eseguite da un grande organico orchestrale di 70 elementi circa, formato dai migliori studenti strumentisti e cantanti iscritti ai corsi accademici e selezionati attraverso audizioni interne, che metteranno in luce il talento musicale di questi giovani studenti”.