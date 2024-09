LESINA (FOGGIA) – Gli hanno rubato due macchine in poco meno di due mesi, una a Marina di Lesina e una a Foggia.

E’ la disavventura capitata al magistrato molisano Daniele Colucci.

In un video al vaglio della Polizia, si vede la tecnica usata dai ladri che in 4 minuti sono entrati nella macchina e l’hanno portata via.

In due sono stati arrestati.

Si tratta di malviventi pugliesi che agiscono con le stesse modalità anche in Molise, sulla costa come a Campobasso.

La vicenda è stata raccontata nel corso del Tg delle 14 Telemolise.

La prima auto, un’Alfa Giulia blu, è scomparsa lo scorso 30 giugno in pieno giorno a Marina di Lesina, nel parcheggio davanti al lido, mentre la vittima era in spiaggia.

La seconda a Foggia, tra il 25 e il 26 agosto: un’Alfa Stelvio acquistata da poco.

Ad agire quattro persone.

L’auto è stata ritrovata dalla Polizia di Foggia nei pressi di uno sfasciacarrozze in piena campagna.

Due ragazzi, di 19 e 28 anni noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati: “Sono veloci e spregiudicati, subito vanno alla ricerca del Gps per evitare che sia rintracciata, trattengono le macchina rubata nelle campagne e in breve tempo la rivendono a 1000 euro a chi sa come sventrarla e piazzare i pezzi” spiega il giornalista Tonino Danese.