4 Settembre 2024 – Un’ombra scura si estende sulle storiche marine di Molfetta e Bisceglie, dopo la pubblicazione del Decreto n. 319453 da parte del Ministero dell’Agricoltura. Questo provvedimento stabilisce le procedure per ottenere indennità a fronte della dismissione definitiva delle attività di pesca, incluse le relative imbarcazioni e motopescherecci. Un atto che, di fatto, segna la fine di una tradizione secolare e di una parte fondamentale dell’economia locale, portando con sé un futuro incerto e preoccupante per i lavoratori del settore.

Già decimato da precedenti decreti che avevano ridotto del 50% il potenziale delle marinerie di Molfetta e Bisceglie, questo nuovo provvedimento potrebbe infliggere un colpo mortale a un settore che ha rappresentato per decenni una fonte di reddito e stabilità per l’intera comunità. Non solo la perdita di posti di lavoro è al centro delle preoccupazioni, ma anche la chiusura di cantieri nautici che hanno fatto parte della storia industriale e artigianale del territorio.

Un Decreto Controverso: Dismissione o Rilancio?

Le reazioni al decreto non si sono fatte attendere. La Confederazione Italiana Agricoltori (Cia) delle province di Bari e BAT, insieme a PescAgri-Cia, ha espresso una forte preoccupazione per le conseguenze sociali ed economiche che questo provvedimento potrebbe avere su un intero territorio. Giuseppe De Noia, presidente di Cia Bari-Bat, ha sottolineato come il decreto non faccia che ripetere errori del passato, quando altri provvedimenti hanno incentivato l’abbandono di settori produttivi strategici, come l’agricoltura cerealicola e la viticoltura.

Secondo De Noia, il nuovo decreto ricorda tristemente i provvedimenti che portarono all’abbandono della coltivazione di ampie porzioni di terreni agricoli, con conseguenze devastanti per l’economia locale. La decurtazione della flotta peschereccia di Molfetta e Bisceglie rappresenta, secondo lui, un punto di non ritorno. Insieme all’agricoltura, la pesca ha rappresentato per decenni una risorsa economica vitale, non solo per la produzione di beni, ma anche per la tutela dell’ambiente e la creazione di posti di lavoro.

De Noia non nasconde l’amarezza per una politica che sembra puntare più sulla riduzione delle attività produttive che sul loro rilancio. “Questo decreto,” afferma, “segna un passaggio cruciale che potrebbe avere ripercussioni sociali devastanti.” Il timore è che il 2025 possa rivelarsi un anno di crisi senza precedenti per tutte le marinerie italiane, con un impatto economico e occupazionale dirompente.

Un Allarme per l’Economia del Mare e dell’Agricoltura

Anche Gennaro Sicolo, presidente regionale della Cia e vicepresidente nazionale, ha lanciato un grido d’allarme. Secondo Sicolo, la crisi della pesca non è un fenomeno isolato, ma si inserisce in un contesto più ampio di difficoltà che sta attraversando anche il settore agricolo. La crisi dei prezzi nell’uva da vino, che non coprono nemmeno i costi di raccolta, e le difficoltà nella mandorlicoltura e nella cerealicoltura sono segnali di un’economia agricola in affanno.

Sicolo critica duramente le politiche agroalimentari dell’Unione Europea, accusandole di incentivare le dismissioni e gli abbandoni produttivi in cambio di contributi una tantum che non risolvono i problemi strutturali dei settori in crisi. “In un momento storico in cui la popolazione mondiale continua a crescere,” osserva Sicolo, “è fondamentale rivedere e riprogrammare le scelte strategiche a livello europeo. La produzione di cibo salubre e in quantità sufficiente deve diventare una priorità, ma è altrettanto importante garantire la tracciabilità dei prodotti e valorizzare le produzioni certificate e sostenibili.”

Il rischio, secondo Sicolo, è che l’abbandono di settori strategici come la pesca e l’agricoltura porti a una perdita irreversibile di know-how e a una desertificazione economica di intere aree del paese. In un contesto di crisi globale, l’Italia dovrebbe invece puntare a rafforzare le proprie capacità produttive, garantendo una giusta redditività per le imprese e salvaguardando posti di lavoro che altrimenti andrebbero perduti.

La Proposta di PescAgri-Cia: Incentivi per il Rilancio, non per la Dismissione

PescAgri-Cia Puglia, per voce dei suoi rappresentanti, ha espresso la necessità di un cambio di rotta nelle politiche del settore. Al posto di provvedimenti che incentivano le dismissioni, l’associazione propone misure che incentivino la pesca, creando le condizioni per un rilancio del settore, soprattutto attraverso il coinvolgimento delle nuove generazioni. L’economia del mare, affermano, è un pilastro fondamentale per molte comunità costiere e deve essere sostenuta con politiche attive, non con incentivi all’abbandono.

La proposta di PescAgri-Cia si basa su un’idea di sviluppo sostenibile e di valorizzazione delle risorse locali, con l’obiettivo di mantenere vivo un settore che, nonostante le difficoltà, ha ancora molto da offrire in termini di occupazione e reddito. Solo attraverso un approccio integrato e lungimirante sarà possibile evitare che la crisi attuale si trasformi in una catastrofe irreversibile per le marine di Molfetta, Bisceglie e per tutte le altre realtà simili lungo le coste italiane.

In conclusione, il Decreto n. 319453 rappresenta una sfida epocale per le marinerie del Sud Italia. Se da un lato potrebbe offrire un’uscita dignitosa per quegli imprenditori che da anni lottano contro un mercato sempre più difficile, dall’altro rischia di spegnere per sempre una delle fonti di vita più importanti per molte comunità costiere. Le voci di allarme e preoccupazione che si levano da più parti devono essere ascoltate con attenzione, affinché si possa trovare un equilibrio tra la necessità di innovazione e la salvaguardia di tradizioni e posti di lavoro che rappresentano la spina dorsale di interi territori.