Pubblicato sull’Albo Pretorio “l’Avviso pubblico per manifestazione di interesse alla locazione della struttura sita in via Manfredi finalizzata ad attività di promozione iniziative di carattere culturale, turistico, sociale, dimostrative e didattiche legate ai temi del cibo, della corretta alimentazione e della valorizzazione e promozione dei prodotti tipici del territorio”.

L’avviso è relativo alla gestione della struttura Slow Park e si inserisce nell’ambito di un più ampio piano di rigenerazione urbana e microeconomia mirato alla valorizzazione di un’area strategica del Quartiere Ferrovia.

L’obiettivo principale è sviluppare iniziative che promuovano la fruizione dell’area per scopi commerciali, ecologici, sociali e culturali, migliorando la sicurezza urbana e favorendo lo sviluppo di un polo dedicato alle tematiche alimentari. In particolare, si intende:

Promuovere la conoscenza di prodotti alimentari a chilometro zero, stagionali, biologici, e tipici del territorio.

Salvaguardare le tecniche di produzione locali e promuoverle nel settore della ristorazione, accorciando la filiera tra produttori e consumatori.

Organizzare eventi culturali, turistici, sociali e didattici legati al cibo e alla corretta alimentazione.

Sensibilizzare la lotta contro lo spreco alimentare e favorire le pratiche di recupero delle eccedenze e l’educazione alimentare.

I soggetti interessati dovranno essere organizzazioni senza scopo di lucro con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, che siano disposti a locare e gestire lo Slow Park organizzando attività coerenti con gli obiettivi del progetto. Le manifestazioni di interesse verranno esaminate da una commissione appositamente nominata dal Comune, e l’aggiudicazione avverrà tramite una procedura aperta basata su criteri economici e tecnico-gestionali.

“Con questo avviso pubblico – commenta l’assessore Lorenzo Frattarolo -, l’Amministrazione Comunale di Foggia intende dare nuova vita a un’area strategica del Quartiere Ferrovia, trasformando lo Slow Park in un polo di eccellenza dedicato all’educazione alimentare, alla promozione dei prodotti tipici del territorio e alla rigenerazione urbana. Questo progetto rappresenta un passo fondamentale per rafforzare il legame tra la comunità locale e le sue radici culturali ed enogastronomiche, contribuendo al contempo alla sicurezza e al benessere del quartiere. Siamo convinti che, attraverso la partecipazione attiva del Terzo settore, potremo creare uno spazio di aggregazione e innovazione che risponda ai bisogni sociali ed economici del nostro territorio, promuovendo al contempo uno sviluppo sostenibile e inclusivo. Invitiamo, per questo, il monto del terzo settore a farsi avanti e cogliere questa opportunità. Infine, un sentito ringraziamento va al dirigente Paolo Affatato e a tutto il personale del SUAP per il lavoro svolto nella gestione del bando, contribuendo in modo significativo al buon esito dell’iniziativa”.

Il termine di scadenza delle domande è fissato alle ore 12.00 del giorno 18 ottobre 2024.

L’avviso e la modulistica sono reperibili al link: https://portalehypersic.comune.foggia.it/cmsfoggia/portale/albopretorio/albopretorioconsultazione.aspx?P=600