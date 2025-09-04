MILANO – “Con infinito cordoglio, il gruppo Armani annuncia la scomparsa del suo ideatore, fondatore e instancabile motore: Giorgio Armani”. Con questa nota, la maison ha reso ufficiale la morte dello stilista, spentosi serenamente a 91 anni, circondato dai suoi cari. Figura simbolo dell’eleganza italiana, Armani è rimasto attivo fino agli ultimi giorni, seguendo personalmente i dettagli delle sue collezioni.

Una vita tra sogni e progetti

Nato a Piacenza, Armani aveva iniziato la sua avventura imprenditoriale con un capitale di 10 milioni di lire. Da quel debutto, 50 anni fa, aveva costruito un impero da oltre 4 miliardi di euro, con sedi nelle capitali mondiali della moda e punti fermi come Milano e Pantelleria. Il suo ultimo bilancio, relativo al 2022, registrava ricavi per 2,35 miliardi di euro e un utile netto di 162 milioni.

Per il mondo e per i suoi collaboratori è sempre stato “il Signor Armani”: discreto, rigoroso, instancabile. Una filosofia di vita che ha applicato sia alla moda sia al suo modo di vivere e lavorare.

L’addio

La camera ardente sarà allestita sabato 6 e domenica 7 settembre, dalle 9 alle 18, presso l’Armani/Teatro di via Bergognone 59 a Milano. I funerali, come voluto dallo stilista, si svolgeranno in forma privata.

Un’eredità senza tempo

Armani non è stato solo un creativo, ma un innovatore che ha saputo vestire generazioni di uomini e donne, leader politici e star del cinema. Cate Blanchett, una delle sue muse, aveva ricordato come per la sua prima foto scelse un abito firmato da lui. La sua eleganza sobria e inconfondibile ha segnato la storia della moda e definito lo stile italiano nel mondo.

Negli ultimi anni non erano mancati i problemi di salute: un’infezione polmonare lo aveva costretto di recente a un ricovero, ma il “Re Giorgio” aveva continuato a lavorare, approvando personalmente i look della collezione del cinquantesimo anniversario che sfilerà alla prossima fashion week di settembre.

Il ricordo

Il cordoglio è unanime. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha scritto sui social: “Armani icona e lavoratore instancabile. Con la sua eleganza, sobrietà e creatività ha saputo dare lustro alla moda italiana e ispirare il mondo intero. Un simbolo dell’Italia migliore. Grazie di tutto”.

Armani lascia un vuoto immenso, ma anche un’eredità destinata a non spegnersi: la lezione di un uomo che, con il suo genio discreto, ha trasformato la moda italiana in mito universale.