Edizione n° 5814

BALLON D'ESSAI

DECARO // Avs, chiediamo a Decaro di andare avanti in Puglia
4 Settembre 2025 - ore  08:22

CALEMBOUR

PITBULL // Orrore a Gravina in Puglia: Tequila, la Pitbull smarrita, ritrovata senza vita e seviziata
4 Settembre 2025 - ore  08:56

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Attualità // Addio a Giorgio Armani, il “Re” della moda italiana

ARMANI Addio a Giorgio Armani, il “Re” della moda italiana

Il fondatore della maison Armani si è spento a 91 anni. Camera ardente a Milano il 6 e 7 settembre. Funerali in forma privata

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
4 Settembre 2025
Attualità // Live //

MILANO – “Con infinito cordoglio, il gruppo Armani annuncia la scomparsa del suo ideatore, fondatore e instancabile motore: Giorgio Armani”. Con questa nota, la maison ha reso ufficiale la morte dello stilista, spentosi serenamente a 91 anni, circondato dai suoi cari. Figura simbolo dell’eleganza italiana, Armani è rimasto attivo fino agli ultimi giorni, seguendo personalmente i dettagli delle sue collezioni.

Una vita tra sogni e progetti

Nato a Piacenza, Armani aveva iniziato la sua avventura imprenditoriale con un capitale di 10 milioni di lire. Da quel debutto, 50 anni fa, aveva costruito un impero da oltre 4 miliardi di euro, con sedi nelle capitali mondiali della moda e punti fermi come Milano e Pantelleria. Il suo ultimo bilancio, relativo al 2022, registrava ricavi per 2,35 miliardi di euro e un utile netto di 162 milioni.

Per il mondo e per i suoi collaboratori è sempre stato “il Signor Armani”: discreto, rigoroso, instancabile. Una filosofia di vita che ha applicato sia alla moda sia al suo modo di vivere e lavorare.

L’addio

La camera ardente sarà allestita sabato 6 e domenica 7 settembre, dalle 9 alle 18, presso l’Armani/Teatro di via Bergognone 59 a Milano. I funerali, come voluto dallo stilista, si svolgeranno in forma privata.

Un’eredità senza tempo

Armani non è stato solo un creativo, ma un innovatore che ha saputo vestire generazioni di uomini e donne, leader politici e star del cinema. Cate Blanchett, una delle sue muse, aveva ricordato come per la sua prima foto scelse un abito firmato da lui. La sua eleganza sobria e inconfondibile ha segnato la storia della moda e definito lo stile italiano nel mondo.

Negli ultimi anni non erano mancati i problemi di salute: un’infezione polmonare lo aveva costretto di recente a un ricovero, ma il “Re Giorgio” aveva continuato a lavorare, approvando personalmente i look della collezione del cinquantesimo anniversario che sfilerà alla prossima fashion week di settembre.

Il ricordo

Il cordoglio è unanime. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha scritto sui social: “Armani icona e lavoratore instancabile. Con la sua eleganza, sobrietà e creatività ha saputo dare lustro alla moda italiana e ispirare il mondo intero. Un simbolo dell’Italia migliore. Grazie di tutto”.

Armani lascia un vuoto immenso, ma anche un’eredità destinata a non spegnersi: la lezione di un uomo che, con il suo genio discreto, ha trasformato la moda italiana in mito universale.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“La felicità non è qualcosa di pronto all’uso. Deriva dalle tue azioni.” – Dalai Lama

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.