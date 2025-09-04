Cerignola, furti d’auto. Marasco: "Importante la collaborazione tra istituzioni e cittadini"

Cerignola si conferma tra le città italiane con il maggior numero di furti e cannibalizzazioni di auto, un fenomeno che perdura da decenni e che desta preoccupazione tra residenti e autorità. A lanciare un appello concreto alle istituzioni è Giuseppe Marasco, che sottolinea l’urgenza di interventi mirati per garantire sicurezza e tutela dei cittadini.
Secondo Marasco, i furti di auto rappresentano un problema serio per la sicurezza pubblica e la qualità della vita dei residenti. Le indagini finora condotte non hanno portato a risultati significativi, rendendo necessario un approfondimento e aggiornamenti costanti sull’attività delle forze dell’ordine.
Tra le proposte avanzate:
- Aumento della sorveglianza nelle zone più colpite dai furti.
- Installazione di telecamere di sicurezza per monitorare le aree vulnerabili.
- Collaborazione con la comunità per raccogliere informazioni e prevenire episodi criminali.
Marasco chiede inoltre alle autorità di:
- Supportare le vittime dei furti, facilitando la denuncia e l’ottenimento dei risarcimenti assicurativi.
- Intensificare i controlli nelle campagne e sulle strade secondarie, per fermare i ladri e recuperare le auto rubate.
L’appello sottolinea l’importanza di una stretta collaborazione tra istituzioni e cittadini per contrastare il fenomeno e garantire maggiore sicurezza sul territorio.
Lo riporta Giuseppe Marasco su Facebook.
