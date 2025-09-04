Edizione n° 5814

DECARO // Avs, chiediamo a Decaro di andare avanti in Puglia
4 Settembre 2025 - ore  08:22

PITBULL // Orrore a Gravina in Puglia: Tequila, la Pitbull smarrita, ritrovata senza vita e seviziata
4 Settembre 2025 - ore  08:56

Cerignola, furti d'auto. Marasco: "Importante la collaborazione tra istituzioni e cittadini"

FURTI Cerignola, furti d’auto. Marasco: “Importante la collaborazione tra istituzioni e cittadini”

Cerignola si conferma tra le città italiane con il maggior numero di furti e cannibalizzazioni di auto, un fenomeno che perdura da decenni

Cerignola, furti d’auto. Marasco: "Importante la collaborazione tra istituzioni e cittadini"

Cerignola, furti d’auto - Fonte Immagine: Facebook, Giuseppe Marasco

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
4 Settembre 2025
Cerignola // Manfredonia //

Cerignola si conferma tra le città italiane con il maggior numero di furti e cannibalizzazioni di auto, un fenomeno che perdura da decenni e che desta preoccupazione tra residenti e autorità. A lanciare un appello concreto alle istituzioni è Giuseppe Marasco, che sottolinea l’urgenza di interventi mirati per garantire sicurezza e tutela dei cittadini.

Secondo Marasco, i furti di auto rappresentano un problema serio per la sicurezza pubblica e la qualità della vita dei residenti. Le indagini finora condotte non hanno portato a risultati significativi, rendendo necessario un approfondimento e aggiornamenti costanti sull’attività delle forze dell’ordine.

Tra le proposte avanzate:

  • Aumento della sorveglianza nelle zone più colpite dai furti.
  • Installazione di telecamere di sicurezza per monitorare le aree vulnerabili.
  • Collaborazione con la comunità per raccogliere informazioni e prevenire episodi criminali.

Marasco chiede inoltre alle autorità di:

  • Supportare le vittime dei furti, facilitando la denuncia e l’ottenimento dei risarcimenti assicurativi.
  • Intensificare i controlli nelle campagne e sulle strade secondarie, per fermare i ladri e recuperare le auto rubate.

L’appello sottolinea l’importanza di una stretta collaborazione tra istituzioni e cittadini per contrastare il fenomeno e garantire maggiore sicurezza sul territorio.

Lo riporta Giuseppe Marasco su Facebook.

2 commenti su "Cerignola, furti d’auto. Marasco: “Importante la collaborazione tra istituzioni e cittadini”"

  1. Sig. Marasco,
    dopo avere cercato lo scoop, deve convincere i piccoli borghesi cittadini di Manfredonia a non andare a Cerignola ad acquisire i pezzi di ricambio, altrimenti di diventa complici.

  2. È mai possibile che non si riesca a smantellare queste organizzazioni criminali, o non c’è VOLONTÀ E CORAGGIO POLITICO ??.

