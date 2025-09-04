Cerignola, furti d’auto. Marasco: "Importante la collaborazione tra istituzioni e cittadini"

Cerignola si conferma tra le città italiane con il maggior numero di furti e cannibalizzazioni di auto, un fenomeno che perdura da decenni e che desta preoccupazione tra residenti e autorità. A lanciare un appello concreto alle istituzioni è Giuseppe Marasco, che sottolinea l’urgenza di interventi mirati per garantire sicurezza e tutela dei cittadini.

Secondo Marasco, i furti di auto rappresentano un problema serio per la sicurezza pubblica e la qualità della vita dei residenti. Le indagini finora condotte non hanno portato a risultati significativi, rendendo necessario un approfondimento e aggiornamenti costanti sull’attività delle forze dell’ordine.

Tra le proposte avanzate:

Aumento della sorveglianza nelle zone più colpite dai furti.

nelle zone più colpite dai furti. Installazione di telecamere di sicurezza per monitorare le aree vulnerabili.

per monitorare le aree vulnerabili. Collaborazione con la comunità per raccogliere informazioni e prevenire episodi criminali.

Marasco chiede inoltre alle autorità di:

Supportare le vittime dei furti, facilitando la denuncia e l’ottenimento dei risarcimenti assicurativi.

dei furti, facilitando la denuncia e l’ottenimento dei risarcimenti assicurativi. Intensificare i controlli nelle campagne e sulle strade secondarie, per fermare i ladri e recuperare le auto rubate.

L’appello sottolinea l’importanza di una stretta collaborazione tra istituzioni e cittadini per contrastare il fenomeno e garantire maggiore sicurezza sul territorio.

Lo riporta Giuseppe Marasco su Facebook.