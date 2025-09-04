Edizione n° 5814

DECARO // Avs, chiediamo a Decaro di andare avanti in Puglia
4 Settembre 2025 - ore  08:22

CALEMBOUR

PITBULL // Orrore a Gravina in Puglia: Tequila, la Pitbull smarrita, ritrovata senza vita e seviziata
4 Settembre 2025 - ore  08:56

Home // Manfredonia // CON Manfredonia: “Piena solidarietà e profonda vicinanza ad Angelo Riccardi”

MANFREDONIA CON Manfredonia: “Piena solidarietà e profonda vicinanza ad Angelo Riccardi”

"Il gruppo politico CON Manfredonia esprime piena solidarietà e profonda vicinanza ad Angelo Riccardi"

Angelo Riccardi, già Sindaco di Manfredonia

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
4 Settembre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //
“Il gruppo politico CON Manfredonia esprime piena solidarietà e profonda vicinanza ad Angelo Riccardi, già sindaco della nostra città, colpito dal grave episodio della scorsa notte che ha visto incendiate alcune auto, tra cui la sua.
Non conosciamo le dinamiche di quanto accaduto, ma resta un fatto gravissimo che ferisce Manfredonia e colpisce la serenità di tutti i cittadini. Gesti del genere non devono trovare spazio né giustificazione: rappresentano un attacco alla dignità, alla libertà e alla convivenza civile.
Siamo accanto a Riccardi, alla sua famiglia e a chi in questo momento condivide con lui amarezza e dolore. La sua lunga esperienza politica e amministrativa testimonia un impegno costante per la crescita della città, e proprio per questo ci sentiamo ancor più vicini in questa circostanza.
Ci auguriamo che l’impegno per la legalità, la giustizia e la difesa della democrazia possa uscire rafforzato da momenti così difficili. A Manfredonia serve unità,” coraggio e la certezza che il bene comune è più forte di qualsiasi gesto intimidatorio”.
CON Manfredonia

2 commenti su "CON Manfredonia: “Piena solidarietà e profonda vicinanza ad Angelo Riccardi”"

  1. C’era una volta Manfredonia, città tranquilla ed educata.
    C’era povertà ma si viveva benissimo.
    Adesso non posso dire altrettanto.
    Manca la sicurezza, l’ educazione e tutto ciò che rende sicura la nostra libertà.
    Manca quel senso di responsabilità che chiede una comunità.
    Manca il bene comune che unisce e rafforza tutte le forze politiche, non è possibile assistere a questi scempi.
    Sono convinto che tutto parte dalle famiglie, il tronco dell’ educazione.
    Spero che chi di dovere faccia la sua parte nel prendere i responsabili di questo degrado sociale.
    Metterli dentro al fresco, sarebbe l’ideale, ma non per qualche giorno, anni e anni, dare la giusta punizione.
    Manfredonia non merita questa gente che non sa vivere nel sociale.
    Manfredonia merita sicurezza.
    Buona vita a tutti.

