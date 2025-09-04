“Il gruppo politico CON Manfredonia esprime piena solidarietà e profonda vicinanza ad Angelo Riccardi, già sindaco della nostra città, colpito dal grave episodio della scorsa notte che ha visto incendiate alcune auto, tra cui la sua.

Non conosciamo le dinamiche di quanto accaduto, ma resta un fatto gravissimo che ferisce Manfredonia e colpisce la serenità di tutti i cittadini . Gesti del genere non devono trovare spazio né giustificazione: rappresentano un attacco alla dignità, alla libertà e alla convivenza civile.

Siamo accanto a Riccardi, alla sua famiglia e a chi in questo momento condivide con lui amarezza e dolore. La sua lunga esperienza politica e amministrativa testimonia un impegno costante per la crescita della città, e proprio per questo ci sentiamo ancor più vicini in questa circostanza.